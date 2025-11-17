Belediye otobüsünde dehşet! Eşinin gözü önünde bıçaklandı

Yayınlanma:
Konya'da belediye otobüsünde tartıştığı yolcunun sladırısına uğrayan Kadirhan Öztürk, eşinin gözü önğnde bıçaklandı. 21 yaşındaki genç adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Konya'da Kadihan Öztürk eşinin gözü önünde belediye otobüsünde tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde Kadirhan Öztürk, belirlenemeyen nedenle bir yolcuyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, eşinin yanında karnından bıçaklandı. Yaralı genç adam kanlar içinde yere yığıldı.

belediye-otobusunde-esinin-gozu-onunde-1019889-302605.jpg

SALDIRGAN KAÇTI

Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan saldırgan, otobüsten inip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

belediye-otobusunde-esinin-gozu-onunde-1019886-302605.jpg

Denizli'de belediye otobüsünde 2 yolcunun kavga etti: Taraflar birbirlerinden şikayetçi olduDenizli'de belediye otobüsünde 2 yolcunun kavga etti: Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu

GENÇ ADAMIN DURUMU AĞIR

Ambulansla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

