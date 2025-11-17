Belediye otobüsünde dehşet! Eşinin gözü önünde bıçaklandı
Konya'da Kadihan Öztürk eşinin gözü önünde belediye otobüsünde tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI
Saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde Kadirhan Öztürk, belirlenemeyen nedenle bir yolcuyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, eşinin yanında karnından bıçaklandı. Yaralı genç adam kanlar içinde yere yığıldı.
SALDIRGAN KAÇTI
Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan saldırgan, otobüsten inip kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
GENÇ ADAMIN DURUMU AĞIR
Ambulansla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak:DHA