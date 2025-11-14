Arkadaşını ağır yaramıştı! Saldırgan dakikalar önce de eski eşini bıçaklamış

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Burak E., caddede duran otomobilin direksiyon koltuğundaki arkadaşı Ercan K.’yi defalarca bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Ercan K., yaklaşık 500 metre sonra otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı.

ARKADAŞINI AĞIR YARALADI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ercan K.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken saldırı anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

DAKİKALAR ÖNCE DE BOŞANDIĞI EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Burak E.’nin olaydan dakikalar önce Ercan K. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği eski eşi M.K.’yi de bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. M.K. de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN VE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Olaya ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, polis ekipleri Burak E. ve onun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakılırken Burak E. ile birlikte toplam 8 şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştığı öğrenilen Burak E.'nin, olaydan bir süre önce Türkiye'ye geldiği ifade edildi.