Şehir eşkıyalarını durdurabilen yok! Otomobilinde oturan kişiyi cadde ortasında defalarca bıçakladı

Yayınlanma:
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde cadde üzerinde park halindeki otomobilinde oturan Ercan K. (36), eşiyle ilişkisi olduğunu iddia eden Burak E.’nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Ercan K., sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbelerine rağmen otomobiliyle kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi.

Hatay'da 2 gecede 2 bıcaklı saldırı: Kendilerini lokantaya kilitledilerHatay'da 2 gecede 2 bıcaklı saldırı: Kendilerini lokantaya kilitlediler

BIÇAKLANAN KİŞİ OTOMOBİLİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

Cadde üzerinde park halindeki otomobilin direksiyon koltuğunda oturan Ercan K., eşiyle ilişkisi olduğunu iddia eden Burak E.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Ercan K., yaralı halde otomobiliyle kaçarken, yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra park halindeki bir hafif ticari araca çarparak durdu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ercan K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Amerika’da çalıştığı ve bir süre önce Türkiye'ye geldiği öğrenilen Burak E. kaçarken, polis yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Burak E.’nin, Ercan K.’yı defalarca bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

