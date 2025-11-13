Şehir eşkıyalarını durdurabilen yok! Otomobilinde oturan kişiyi cadde ortasında defalarca bıçakladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde cadde üzerinde park halindeki otomobilinde oturan Ercan K. (36), eşiyle ilişkisi olduğunu iddia eden Burak E.’nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Ercan K., sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbelerine rağmen otomobiliyle kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi.