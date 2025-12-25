11'inci Yargı Paketi sonrası tahliyeler başladı

11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları’nda düzenlemeden yararlanan hükümlülerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden tahliyelerine başlandı.

Tahliye haberini alan hükümlü yakınları, öğlen saatlerinden itibaren Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları önünde bekleyişe geçti. Cezaevi önünde yakınlarını bekleyenler için heyecanlı ve duygusal dakikalar yaşandı.

15 YIL CEZA ALDI 7. YILINDA TAHLİYE OLUYOR

Oğlu 15 yıl hapis cezası alan ve 7 yıldır cezaevinde bulunan Murat Karadağ, gözyaşlarını tutamadı. Karadağ, yaşadıkları süreci ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

“15 yıl yemiş, az değil, bir ömürdür. Aklı başlarına alsınlar. Bu cezaevi kötüdür, git gel perişan olduk. Devletimiz de bunlara sahip çıksın. Bu gençlere bir şey yapsınlar, iş imkanı bulsunlar. Önce iş. Diyarbakır perişandır, Diyarbakır açtır. Gençler sokaklardadır, işsizdir. Oğlum 7 senedir içerideydi, bu aftan yararlandı, bekliyoruz. İnşallah çıkar.”

Diyarbakır’daki cezaevlerinde tahliyelerin, önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.