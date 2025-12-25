Binlerce suçluya affın ardından MHP'den bir düzenleme sinyali daha! "İstisna tutulanlar sabretsin"

AKP iktidarı tarafından meclisten geçirilen 11. Yargı Paketi kapsamında ceza infaz düzenlemesindeki değişiklikler resmen hayata geçti. Kamuoyunda tartışmalara neden olan ve "kısmi af" niteliği taşıyan düzenleme ile binlerce hükümlü için tahliye yolu açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, düzenlemenin detaylarını ve kapsamını kamuoyu ile paylaştı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU: TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevlerindeki son durumu değerlendirerek, düzenlemenin fiilen uygulamaya konulduğunu açıkladı. Bakan Tunç, "Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yapılan genişletme ile 31 Temmuz 2023 tarihi milat kabul edildi. Bu tarih itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yanı sıra, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanlar da düzenlemeye dahil edildi.

3 YIL ERKEN DENETİMLİ SERBESTLİK İMKANI

Düzenlemenin teknik detaylarına göre; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere iki kritik hak tanındı:

3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme,

3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı getirildi.

Bakan Tunç, bu düzenlemenin temel amacını, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin, kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemek olarak açıkladı. Tunç, "Böylece suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte; infazda eşitlik ilkesi güçlendirilmektedir" dedi.

4 SUÇ TÜRÜ DÜZENLEME DIŞI BIRAKILDI

Yapılan düzenlemeden herkes yararlanamayacak. Adalet Bakanlığı, toplum vicdanını yaralayan belirli suç türlerinin kapsam dışı tutulduğunu belirtti.

İşte kapsam dışı kalan o suçlar:

Kasten öldürme suçları: Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenen kasten öldürme suçları.

Deprem suçları: Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar.

Terör suçları: Terör ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar.

MHP'Lİ YILDIZ RAKAMLARI PAYLAŞTI

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından dikkat çeken veriler paylaştı. Yıldız, düzenlemenin ilk etabında kaç kişinin tahliye olacağını duyururken, kapsam dışı kalanlar için de üstü kapalı bir mesaj verdi.

Yıldız, "Aynı veya daha önceki tarihte işlenmiş suçlar dolayısıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bakımından hükümlüden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen gecikmelerin sonucundan ilk etapta 55 bin, altı ay içinde 120 bin hükümlünün olumsuz etkilenmemesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"İSTİSNA TUTULANLAR BİRAZ DAHA SABRETSİN"

MHP'li Yıldız'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise kapsam dışı kalan mahkumlara yönelik oldu. Yıldız, düzenlemeden yararlanamayanlar için yeni bir çalışmanın yapılabileceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"İstisna tutulanlar biraz daha sabretsin, yakınmalarını anlıyoruz."

Bu açıklama, siyaset kulislerinde ve kamuoyunda, kapsam dışı bırakılan suçlar için de ilerleyen dönemde yeni bir infaz düzenlemesi veya genişletme yapılabileceği şeklinde yorumlandı.