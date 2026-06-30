Yarın her şey değişecek! 3 farklı düzenleme aynı anda devreye giriyor

1 Temmuz itibarıyla tüketicilerin günlük hayat pratiklerini şekillendirecek üç farklı yasal düzenleme uygulamaya konuluyor. Yarın başlayacak olan yeni dönemle birlikte, çevre, gıda ve sigorta sektörlerinde köklü değişiklikler hayata geçecek.

"Sıfır Atık Hareketi" kapsamında çevre kirliliğinin azaltılması ve döngüsel ekonomik modelin desteklenmesi amacıyla ülke genelinde büyük bir adım atılıyor.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından koordine edilen ve tüketim alışkanlıklarında dönüşümü hedefleyen ulusal depozito iade sistemi, temmuz ayı ile birlikte 81 şehir ve 973 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak tam kapsamlı şekilde yürürlüğe giriyor. Daha önce deneme yapılan bölgelerde 25 kuruş olarak ödenen geri iade tutarı, katılım oranını yükseltmek amacıyla revize edildi.

DEPOZİTO İADE ÜCRETİ ÜRÜN BAŞINA 1 LİRA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sisteme ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri vermişti:

"Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinelerine bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar."

RESTORAN VE KAFELERDEKİ MENÜLERDE "AYRINTI" DÖNEMİ

Gıda ve yeme-içme sektöründe de yarından itibaren yeni bir dönem başlıyor. 1 Temmuz'dan itibaren lokanta, kafe ve restoranlardaki menü tasarımları zorunlu olarak değişecek. Ayrıntılı menü modeline geçilmesiyle birlikte, alerjik hassasiyeti olan ya da hayvansal içerikli gıdaları tüketmek istemeyen müşteriler, sipariş edecekleri yiyeceklerin içindeki tüm bileşenleri detaylıca inceleyebilecek.

Bunun yanı sıra, menülerde bir porsiyon yemeğin kaç kalori olduğu bilgisi de zorunlu olarak yer alacak. İşletmeler, hazırladıkları yemeklerin muhteviyatını herkesin rahatça anlayabileceği bir açıklıkta yazmak ve karekod altyapısını uygulamakla yükümlü olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan bu kararla, toplumda sağlıklı ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının oluşturulması hedefleniyor. Hizmet veren işletmeler bu zorunlu bilgileri klasik basılı menüler, yazı tahtaları, el broşürleri veya dijital ekranlar aracılığıyla tüketicilere sunabilecek.

TRAFİK SİGORTASINDA SİSTEM DEĞİŞİYOR

Araba sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında da yarın itibarıyla yeni kurallar geçerli olacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" başlıklı tebliğ, Resmi Gazete'de 12 Haziran tarihinde yayımlanmıştı.

Yapılan bu yapısal değişiklikle beraber sigorta genel şartları mevzuatına ilk kez "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı eklendi. Bu kapsamda; kısa mesaj (SMS), elektronik posta (e-posta), internet siteleri, mobil uygulamalar, disk, CD, DVD, hafıza kartları ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ya da e-Devlet kapısı üzerinden kurulacak dijital sistemlerin kalıcı veri saklayıcısı olarak entegre edilmesi planlanıyor.

"Maddi Zararlar Teminatı" başlığı altında, kazaya karışan araçlarda meydana gelen değer kaybı tutarları, SEDDK tarafından belirlenen yasal usul ve esaslar doğrultusunda atanacak olan sigorta eksperi vasıtasıyla tespit edilecek. Değer kaybı raporu hazırlanırken; aracın markası, yaşı, modeli, yıpranma ve kullanılmışlık derecesi, hasar alan parçaları, geçmiş dönemdeki hasar kaydı geçmişi ile aracın kaza yaptığı tarihten hemen önceki ikinci el piyasa değeri ve tamir edildikten sonraki ikinci el satış fiyatı arasındaki fark net bir kriter olarak dikkate alınacak.