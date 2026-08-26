Alman iş dünyasının en güçlü isimlerinden, lojistik devi Kühne+Nagel’ın hakim hissedarı Klaus-Michael Kühne, 89 yaşında İsviçre’de hayatını kaybetti. Kühne+Nagel tarafından doğrulanan ölüm, yalnızca Almanya’nın önemli bir iş insanının kaybı olarak değil, küresel lojistik, havacılık ve denizcilik sektörlerine yayılan dev bir yatırım ağında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Kühne’nin ardından asıl dikkat çeken konu ise 40 milyar doların üstündeki dev servetin nasıl yönetileceği oldu. Çocuğu bulunmayan milyarder, mirasının geleceğini yıllar öncesinden şekillendirmişti. Servetinin önemli bölümü zaten Kühne Vakfı ile bağlantılı yapıların içine yerleştirilmiş durumda. Alman ekonomi basınına göre ölümünün ardından vakıf, Kühne’nin oluşturduğu şirketler ağında çok daha belirleyici bir konuma gelecek.

LOJİSTİK ŞİRKETİNDEN KÜRESEL İMPARATORLUĞA

Kühne’nin servetinin merkezinde, büyükbabası August Kühne’nin 1890’da kurucuları arasında bulunduğu Kühne+Nagel bulunuyor. Kühne, 1958’de aile şirketine katıldı, 1966’da yönetimin başına geçti ve sonraki yıllarda şirketi uluslararası taşımacılık sektörünün devlerinden birine dönüştürdü. Şirketin merkezi daha sonra Almanya’dan İsviçre’ye taşındı.

Kühne+Nagel bugün Kühne Holding’in portföyündeki en önemli varlık konumunda. Holding, şirkette çoğunluk payını elinde bulunduruyor. Kühne’nin yıllar içinde kurduğu yapı ise yalnızca lojistikle sınırlı kalmadı; deniz taşımacılığından havacılığa, kimya dağıtımından seyahat teknolojilerine ve sağlık sektörüne kadar genişledi.

LUFTHANSA'NIN EN BÜYÜK HİSSEDARLARINDAN BİRİ

Bu ağın en kritik parçalarından biri Hapag-Lloyd. Kühne tarafının Alman denizcilik şirketindeki payı yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Lufthansa’da ise Kühne Holding’in payı 2026 mayıs ayında yüzde 20’ye yükseldi ve şirket bu oranla havayolunun en büyük bireysel hissedarlarından biri haline geldi.

Portföyde ayrıca kimya dağıtım şirketi Brenntag’da yüzde 20’nin üzerinde hisse, seyahat teknolojisi şirketi Flix’te önemli bir azınlık payı, ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren Aenova’da çoğunluk hissesi ve Ottobock’ta finansal yatırım bulunuyor.

HAPAG-LLOYD'U HAMBURG'TA TUTMAK İÇİN SERVET HARCADI

Kühne’nin Almanya’daki etkisi yalnızca şirket hisseleriyle sınırlı değildi. Hamburg ile güçlü bağlarını koruyan milyarder, Hapag-Lloyd’un kentte kalması için önemli miktarda sermaye sağlayarak şirketin geleceğinde belirleyici rol oynadı. Reuters’a göre 2008’de Hapag-Lloyd’un Hamburg merkezli konteyner taşımacılığı faaliyetlerinin küresel bir rakibe gitmesini önlemek için yatırımcı grubunun oluşturulmasında başrol oynadı.

Kühne’nin Hamburg’daki yatırımları bununla da sınırlı değildi. Kentin kültür hayatına ciddi kaynak aktaran milyarder, Elbphilharmonie’ye destek verdi ve Kühne Vakfı üzerinden yeni Hamburg Devlet Operası projesinin finansmanını üstlendi.

SERVET ARTIK VAKFIN KONTROLÜNDE

Kühne’nin ölümünden sonra en büyük değişim, milyarderin kişisel karar gücünün ortadan kalkması olacak. Handelsblatt’ın aktardığına göre Kühne Vakfı’nın başkanlığı için uzun süredir hazırlanan isim Basel merkezli hukukçu Thomas Staehelin. Staehelin, yıllardır vakfın başkan yardımcılığını yürütüyor ve Kühne’nin ardından yönetimin başına geçmesi bekleniyor.

Vakıf yönetiminde Kühne’nin eşi Christine Kühne’nin yanı sıra uzun yıllardır iş dünyasındaki yapılanmasında rol alan Karl Gernandt ve Kühne Holding’in yönetim kurulunda bulunan Jörg Wolle gibi isimler de yer alıyor. Böylece yıllarca şirketlerin kritik kararlarında son sözü söyleyen Kühne’nin yerine daha kolektif bir yönetim mekanizması geçecek.

YATIRIM STRATEJİLERİ DEĞİŞECEK

Bu dönüşümün şirketlerin yatırım stratejileri üzerinde de etkili olması bekleniyor. Kühne, agresif yatırımları ve gerektiğinde büyük miktarda sermayeyi tek başına yönlendirmesiyle tanınıyordu. Yeni dönemde ise kararların vakıf yönetimi ve şirketlerin profesyonel yöneticileri arasında daha fazla müzakere edilmesi bekleniyor. Alman ekonomi basını da özellikle bu noktayı Kühne sonrası dönemin en önemli soru işaretlerinden biri olarak değerlendiriyor.

50 YILLIK VAKIF DEV BİR FİNANSAL GÜCE DÖNÜŞEBİLİR

Kühne Vakfı, 1976’da Klaus-Michael Kühne ve ailesi tarafından kuruldu. Başlangıçta lojistik ve taşımacılık alanında eğitim ve araştırmaları destekleyen vakıf, zaman içinde faaliyet alanını genişletti. Bugün lojistik, iklim, tıp ve kültür alanlarında projeler yürütüyor ve yaklaşık 800 kişiyi istihdam ediyor.

Vakıf, Hamburg’daki Kühne Logistics University’den Davos’taki tıp çalışmalarına, iklim projelerinden Avrupa’daki opera ve festivallere kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Kühne’nin servetinin vakıf çatısı altında toplanması, yalnızca şirketlerin sahiplik yapısını değil, vakfın Avrupa’daki en büyük özel vakıflardan biri haline gelme ihtimalini de güçlendiriyor.

Kühne’nin hayatının son döneminde servetinin önemli bölümünü vakıf yapısına bağlamış olması, mirasın parçalanmasını ve şirketlerde kontrol kaybı yaşanmasını önlemeye yönelik uzun vadeli bir plan olarak değerlendirildi. Alman basınında aktarılan yapı, milyarderin ölümünden sonra şirket hisselerinin mirasçılar arasında bölünmesi yerine kurumsal bir çatı altında tutulmasını sağlayacak. Böylece Kühne’nin kurduğu milyarlarca dolarlık imparatorluk, sahibinin ölümünün ardından ortadan kalkmak yerine yeni bir yönetim modeline geçecek.