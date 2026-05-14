Ünlü kahve zinciri duyurdu: Ömür boyu kahve bedava tek şart var

Espressolab, 1 milyonuncu üyesine ömür boyu kahve vereceğini duyurarak dijital sadakat programını büyütmek üzere bir kampanta duyurdu.

Yerli kahve zinciri Espressolab "Ömür Boyu Bedava Kahve" kampanyasını tekrar hayata geçirdi. Şirket, mobil uygulamasındaki kullanıcı sayısının 1 milyona yaklaşmasını gerekçe göstererek, dijital üyelik yapısını bu kampanya üzerinden genişletmeyi planlıyor.

1 MİLYONUNCU ÜYEYE NOTER HUZURUNDA ÖDÜL

Şubat 2025 tarihinde başlatılan bu sistemin ilk aşamasında, uygulamanın 300 bininci kaydı olan Oğuzhan Özdoğan isimli tüketici bu ödülün sahibi olmuştu. Kampanyanın yeni evresinde ise Espressolab Mobil Uygulaması’na ilk defa kayıt yaptıran 1 milyonuncu kişi aynı hakkı elde edecek. 12 Mayıs 2026 itibarıyla resmen başlayan süreç kapsamında kazananın, noter tasdikli ve şeffaf bir yöntemle belirlenerek dijital medya platformları üzerinden ilan edileceği bildirildi.

Uygulamayı kullanan milyonlar, O-Club (O-Kulüp) sadakat programı çerçevesinde harcamalarından LabCoin (Laboratuvar Parası) kazanabiliyor.

Bu puanlama sisteminde tüketiciler harcama tutarlarına göre; LabClassic, LabPlus ve LabPremium (Laboratuvar Klasik, Artı ve Üst Seviye) basamaklarına geçiş yaparak ücretsiz içecek ve özel etkinlik daveti gibi imkanlardan faydalanabiliyor.

Son altı aylık harcama verilerine göre güncellenen bu hiyerarşik sistem, tüketicinin uygulamayı ne kadar yoğun kullandığına bağlı olarak farklı fırsatlar sunuyor.

Espressolab Mobil Uygulaması’na üye olan bir milyonuncu üyeye ömür boyu kahve hediye Kampanyası 12 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla başladı.

KAMPANYA KOŞULLARI

Espressolab tarafından duyurulan kampanya koşulları şu şekilde:

"Kampanya, Espressolab Mobil Uygulaması’na ilk kez üye olan ve 1.000.000’uncu kullanıcı durumunda bulunan misafire ömür boyu kahve hediye edilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.

1.000.000’uncu üye, mobil uygulama paneli üzerinden tespit edilecek; noter onaylı olarak Espressolab dijital medya hesaplarında şeffaf bir şekilde açıklanacaktır.

Kampanya kapsamında kazanılan ücretsiz kahve hakkı, günlük 1 adet ile sınırlıdır.

Kullanılmayan ikram kahve hakkı ertesi güne devretmez.

İkram kahve hakkı; barista tarafından hazırlanan aromalı veya aromasız, sıcak ya da soğuk küçük boy içeceklerde geçerlidir. Şişelenmiş içecekler ve yiyecekler kampanyaya dahil değildir.

Kampanyadan yalnızca Espressolab Mobil Uygulaması’nda yer alan QR kodun kasada okutulmasıyla faydalanılabilir.

Kampanyaya yalnızca Türkiye’de ikamet eden, 18 yaş ve üzeri tüketiciler katılabilir. Espressolab çalışanları kampanyaya katılamaz.

Kampanya kapsamında kazanılan hak, yalnızca Türkiye’deki Espressolab mağazalarında kullanılabilir.

Kampanya çerçevesinde elde edilen ödül/hak hiçbir suretle gelir elde etme amacıyla satılamaz, devredilemez veya üçüncü kişiler tarafından kullanılamaz.

Kampanya, diğer kampanyalarla ve hediye çekleriyle birleştirilemez; nakit paraya çevrilemez.

Espressolab, kampanya süresi ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Espressolab; pandemi, deprem ve benzeri doğal afetler ile mücbir sebep teşkil eden durumların meydana gelmesi hâlinde kampanyayı süresiz olarak sonlandırma hakkına sahiptir.

Espressolab çalışanları kampanyaya katılım sağlayamaz.

Kampanyaya katılanlar, kişisel bilgilerinin Espressolab tarafından KVKK’ya uygun olarak elde edilmesini, toplanmasını, kaydedilmesini ve kampanya kapsamındaki faydaların yerine getirilmesi amacıyla ilgili üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul eder."