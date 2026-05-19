Ünlü et firması konkordato ilan etti

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, piyasada ciddi finansal darboğaz yaşadığını belirtip, borcunu ödeyemeyen Nercan Et'e 3 ay süre verdi.

Nakit sıkışıklığı yaşayan ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulunan Nercan Et Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve bağlı Gümüşkapı Gıda Turizm İnşaat ve Tekstil Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi ile Umut Can Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketleri'nin talebi kabul edildi.

12 Mayıs tarihli kararda, Faruk Can, Fadıl Can ve Umut Can'a ait şirketlere 3 ay borçlarını yapılandırmaları için 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildi.

Kararla birlikte bu şirketlere karşı alacaklılar tarafından yeni bir haciz veya icra takibi başlatılması hukuken durdurulmuş oldu.

ÜÇ KİŞİLİK UZMAN KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, borç sarmalındaki gıda şirketlerinin ticari faaliyetlerini denetlemek ve mali durumlarını incelemek üzere üç kişiden oluşan uzman bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi. 12 Mayıs 2026 tarihli ara karar uyarınca; Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Gülhan Akyazı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Volkan Uzaldı ile İcra İflas Hukuku alanında uzman akademisyen-hukukçu Ali Cem Budak şirketin idari ve mali yönetimini kontrol etmekle yetkilendirildi.

Ticaret mahkemesi, davanın ön inceleme ve tahkikat duruşmasının ise verilen 3 aylık geçici koruma süresinin dolacağı tarih göz önünde bulundurularak 6 Ağustos 2026 günü saat 13:30'da icra edilmesini kararlaştırdı.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK KESİN SÜRE

Yargı mercii, yasa gereği yayımladığı ilanen tebliğ metninde, adı geçen gıda ve et şirketlerinden alacağı olan tüm şahıs ve kurumları yasal hakları konusunda uyardı.

Yapılan duyuruda, alacaklıların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren tam 7 günlük kesin süre içerisinde resmi bir dilekçeyle İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesine müracaat edebilecekleri aktarıldı.

Alacaklı kurumlar, şirketlerin mali tablolarını öne sürerek konkordato mühleti verilmesini gerektiren haklı bir hukuki durum bulunmadığını delilleriyle birlikte iddia edebilecek ve mahkemeden konkordato talebinin tamamen reddedilerek iflas sürecinin başlatılmasını talep edebilecek.

CAN ET'İN SAHİBİ İLE KUZEN

Meşhur Can Et markasının sahibi Serdar Can, Fadıl Can'ın kuzeni ve ikili arasında 2021 yılında silahlı kavga yaşanmıştı. Serdar Can, Bağcılar Güneşli'de kendisi ile aynı mahallede mağaza açtı diye kuzeni Fadıl Can'ı kurşunlamıştı.