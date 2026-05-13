Ucuza uçmanın formülü değişti! En ucuz gün hangisi?

Fiyatlar eskisine göre farklı bir hızda değişiyor ve şimdi doğru zamanda satın almak ciddi tasarruflar sağlayabilir. Expedia'nın milyonlarca rezervasyon ve yolcu davranış analizine dayanan 2026 Hava Yolu Taktikleri Raporu'na göre, seyahat kalıpları önemli ölçüde değişti ve bununla birlikte oyunun kuralları da değişti.

CUMA GÜNÜ SEYAHAT ETMEK İÇİN EN UCUZ

Eskiden hafta sonları daha pahalı seçenekler olarak kabul edilse de, veriler artık cuma gününün uçmak için en iyi gün olduğunu gösteriyor. Haftanın sonundaki iş seyahati yapanların sayısının azalması, turistler için daha fazla yer bırakıyor ve bu da bilet fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Aradaki fark küçümsenemez; cuma günleri yapılan uçuşlar cumartesi günlerine göre %18'e kadar daha ucuz olabilir.

Business sınıfında durum biraz farklı. Seyahat için en uygun gün perşembe olup pazar gününe kıyasla yaklaşık yüzde 17 tasarruf sağlıyor; pazar günü ise en pahalı gün oldu.

Şirket sözcüsü, iş seyahati yapanların giderek daha erken bir tarihte evlerine döndüğünü, bunun da talep modelini değiştirdiğini ve belirli tarihlerde daha düşük fiyatlar için alan açtığını açıklıyor. Ayrıca, salı gününün havaalanlarında en az kalabalık gün olduğu belirtildi.

Bir diğer sürpriz ise seyahat aylarıyla ilgili. Sonbahar veya kış yerine, Haziran ayı uçuşlar için en uygun ay olarak öne çıktı. Ortalama olarak, Haziran ayında satın alınan biletler Aralık ayına göre %68'e kadar daha ucuz olabiliyor; bu da bilet başına 300 euroya kadar potansiyel tasarruf anlamına geliyor.

Öte yandan, Ocak ayı havaalanlarında en sakin ay iken, Ağustos ayı hala yılın en yoğun dönemidir.

BİLET REZERVASYONU İÇİN EN UYGUN ZAMAN NE ZAMAN?

Araştırmalar, ne çok erken ne de son dakika stratejisinin en uygun yöntem olmadığını gösteriyor.

Ekonomi sınıfı iç hat uçuşları için en uygun rezervasyon dönemi, kalkıştan 31 ila 45 gün öncesidir. Bu süre zarfında, altı ay önceden bilet almaya kıyasla ortalama 46 euro civarında tasarruf sağlamak mümkündür.

Uluslararası uçuşlarda, en büyük tasarruf (yaklaşık 112 euro) biletin seyahatten 15 ila 30 gün önce alınması durumunda elde edilir. Hatta 31 ila 45 gün önceden yapılan bir rezervasyon bile, altı ay önceden almaya kıyasla yaklaşık 102 euro tasarruf sağlayabilir.

Satın alma günü söz konusu olduğunda, Pazar günü uçak bileti rezervasyonu için en uygun gün olduğu ortaya çıktı.

Seyahatlerine daha sakin bir başlangıç ​​yapmak isteyen yolcular, en az yolcunun olduğu gün olduğu kanıtlanmış olan Salı gününü tercih etmelidir. Cuma ise beklendiği gibi en yoğun gündür.

Yıllık bazda, en az kalabalık Ocak ayında kaydedilirken, Ağustos, Mayıs sonu ve Ekim sonu en yoğun dönemler arasında yer alıyor. 4, 5 ve 9 Mart ile 31 Aralık, en az trafiğin olduğu tarihler arasında öne çıkıyor. En büyük kalabalıklar ise 24 ve 25 Ekim, 24 Mayıs ve 22 Ağustos tarihlerinde kaydedildi.