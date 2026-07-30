Türkiye'de yasaklanmıştı: Ünlü seyahat sitesi 9 yıl sonra geri dönüyor

Haksız rekabet ve sektörel yükümlülükler gerekçesiyle 9 senedir Türkiye'deki konaklama tesislerine rezervasyon engeli bulunan Booking.com için Meclis'te adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talepleriyle hazırlanan 9 maddelik yasa teklifiyle küresel devin Türkiye pazarına dönüşünün önü açıldı.

BOOKING.COM İÇİN TBMM'DE YENİ YASA HAZIRLIĞI

Sputnik'in haberine göre; AKP Grup Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen talepler doğrultusunda 9 maddeden oluşan yeni bir turizm yasa teklifi hazırladı.

Hazırlıkları tamamlanan söz konusu düzenlemenin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Yasa teklifinin merkezinde yer alan en kritik düzenleme ise küresel konaklama platformu Booking.com'un Türkiye sınırları içerisindeki operasyonlarına ilişkin olacak.

TÜRKİYE'DEKİ OTELLER İÇİN REZERVASYON ENGELİ KALKIYOR

Hazırlanan yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması halinde, Booking.com üzerinden Türkiye'deki oteller ve konaklama tesisleri için yeniden rezervasyon yapılabilmesinin önü açılacak. Bu adımla birlikte platforma yönelik yıllardır uygulanan erişim kısıtlamasının kaldırılması ve şirketin Türkiye iç pazarına resmi olarak geri dönmesi hedefleniyor.

SİSTEM ŞU AN SADECE YURT DIŞI REZERVASYONUNA İZİN VERİYOR

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Booking.com, Türkiye'de tamamen erişime kapatılmış durumda bulunmuyor. İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerinden Türkiye'deki kullanıcılar, yurt dışındaki konaklama tesisleri için sorunsuz şekilde rezervasyon gerçekleştirebiliyor. Ancak sistem, Türkiye sınırları içerisindeki oteller için rezervasyon oluşturulmasına erişim engeli nedeniyle izin vermiyor.

9 YILLIK EŞİK VE YASAKLAMA GEREKÇESİ

Platformun Türkiye'deki tesisleri kapsayan iç pazar faaliyetleri, geçmiş yıllarda haksız rekabet oluşturduğu iddiaları ve sektörün yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle açılan davalar neticesinde durdurulmuştu. 9 yıldır devam eden bu hukuki süreç sebebiyle şirket, Türkiye içerisindeki oteller için kullanıcılarına konaklama hizmeti sunamıyordu.

YENİ DÜZENLEME İLE BİRLİKTE NELER DEĞİŞECEK?

Tasarlanan yeni mevzuatla birlikte Booking.com'un gerekli yasal altyapıyı sağlayarak Türkiye'de yeniden faaliyete geçmesi amaçlanıyor. Yasa teklifinin TBMM çatısı altında kabul edilmesinin ardından platform, Türkiye'deki konaklama tesisleri için yeniden müşteri kabul etmeye başlayabilecek. Sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği teklifin yarın TBMM Başkanlığı'na teslim edilmesinin ardından, yasama sürecinin tamamlanmasıyla platformun Türkiye operasyon takviminin netleşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU, NASIL YASAKLANMIŞTI?

Booking.com’un Türkiye’de yasaklanmasının temel nedeni, haksız rekabet ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmemesi olarak açıklandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 2015 yılında şirkete karşı dava açtı.

Gerekçe olarak:

Türkiye’de ofis açmadan faaliyet göstermesi,

Vergi ödememesi,

“En iyi fiyat garantisi” gibi kampanyalarla küçük yerel işletmeleri zor durumda bırakması,

Rekabet kurallarına aykırı ticari uygulamalar gerçekleştirmesi

gösterildi.

Mahkeme, 2017 yılında Booking.com’un Türkiye’deki otelleri listelemesini durdurma kararı aldı. Bu tarihten itibaren Booking.com Türkiye’deki otelleri gösteremedi. Uygulama Türkiye'de yasaklı da olasa yurt dışı otellere erişim sürdü.