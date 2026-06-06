Turizmde çanlar çalıyor: Bir yıl rekor kırdı ama haberler iyi değil

Küresel turizm sektörü, pandemi döneminin getirdiği durgunluğun ardından toparlanma evresini tamamlayarak 2025 yılında yeni rekorlara imza attı. Uluslararası denetim firması KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) tarafından hazırlanan "Turizm Sektörüne Bakış" raporu, küresel hareketlilikte tarihi bir dönemecin geçildiğini gösterdi.

Rapordaki verilere göre, dünya genelinde turizm gelirleri bir önceki seneye göre yüzde 6 oranında büyüyerek 1,8 trilyon dolarlık devasa bir hacme ulaştı. Uluslararası turist sayısının da 1,5 milyar barajını aşarak "altın yıl" olarak kayıtlara geçtiği belirtilen raporda, Avrupa kıtası yaklaşık 793 milyon ziyaretçiyle en büyük merkez olma özelliğini korudu.

Küresel sıralamada en çok ziyaretçi ağırlayan 6’ncı ülke olan Türkiye için raporda, geleneksel deniz turizminin yanı sıra sağlık, gastronomi ve kültür turlarıyla sağlanan dönüşüme dikkat çekildi. Türkiye, 2025 yılında 52,8 milyon turist ağırlayıp 64,4 milyar dolar gelir elde ederek finansal hedeflerini yakaladı.

GECELİK KONAKLAMADA AVRUPA DEVLERİ GERİDE BIRAKILDI

Türkiye, küresel turizm pazarında asıl farklılığı turistlerin ülkede kalış sürelerinde ortaya koydu. Gerçekleştirilen stratejik adımların, ortalama geceleme sürelerini rakiplerinin çok üzerine çıkardığı vurgulandı. Hürriyet'in haberine göre raporda yer alan ülkelerin ortalama konaklama süreleri şu şekilde gerçekleşti:

Türkiye: 10,7 gün

İtalya: 7,8 gün

Fransa: 7,2 gün

Yunanistan: 6,8 gün

İspanya: 5,3 gün

Bu verilerle birlikte Türkiye, en büyük rakiplerinden İspanya’yı konaklama süresinde ikiye katlamış oldu. Öte yandan, gelen turistlerin kişi başı ortalama harcaması bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 oranında yükselerek 1008 dolara ulaştı. Turistlerin gecelik harcama tutarı ise ortalama 100 dolar seviyesinde gerçekleşti.

2026 YILI İÇİN AĞIR SAVAŞ VE İPTAL UYARISI

2025 yılına ait bu olumlu tablonun arkasında, 2026 yılı için ciddi risklerin biriktiği ifade edildi. Sektör temsilcilerinin görüşlerine de yer verilen raporda, yakın coğrafyada tırmanan savaş ve çatışma ortamı nedeniyle erken rezervasyon taleplerinde şimdiden zayıflama başladığı aktarıldı. Rezervasyonlarda yüzde 20’ye ulaşan gerilemelerin piyasaya yansıdığını belirten KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Direktörü ve Turizm Sektör Lideri Ruhican Özen, sektörü bekleyen tehlikeyi şu sözlerle özetledi:

“2026 yılında turizm sektöründeki belirleyici unsur, derinleşen makro-politik belirsizlikler ve tırmanan bölgesel ihtilaflar. 2026’da rezervasyon iptalleri yüzde 30’ları bulabilir.”