'Tasarruf' kağıt üstünde kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de kamu kurumlarında 119 bin 752 makam ve hizmet aracı bulunuyor. 2024 yılı mayıs ayında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde kamu kurum ve kuruluşlarının üç yıl boyunca yeni taşıt alması yasaklanmıştı. Buna rağmen, 2026'nın ilk dört ayında taşıt alımı gerçekleşti.

TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİ DÖRT AYDA 1,8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Sözcü'deki habere göre devletin taşıt kiralama giderleri ocak ayında 324,4 milyon lira, şubat ayında 472,4 milyon lira, mart ayında 529,1 milyon lira, nisan ayında ise 537,9 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Böylece yılın ilk dört ayında araç kiralamaya toplam 1 milyar 864 milyon 107 bin lira ödendi. 2025 yılının tamamında ise taşıt kiralama harcaması 5,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

HAVA TAŞITLARINA DÖRT AYDA 1 MİLYAR LİRA

2025 yılının tamamında hava taşıtları için ödenen kiralama giderleri toplam 13 milyar 392 milyon lira olurken, bu yılın ilk dört ayında hava taşıtlarına aktarılan tutar 1 milyar 92 milyon 817 bin lira oldu.

DÖRT AYDA 393 MİLYON LİRALIK TAŞIT ALIMI

Kara taşıtı alımları için mart ayında 27,8 milyon lira, nisan ayında 38 milyon 59 bin lira ödendi. Hava ve demiryolu taşıtlarıyla birlikte dört aylık toplam taşıt alım gideri 393 milyon 705 bin lira oldu. Yılın ilk iki ayında ise herhangi bir taşıt alımı yapılmadı. Kamunun taşıt alımlarına ödediği tutar 2025 yılında 13,8 milyar lira seviyesindeydi.