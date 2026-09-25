Tanrıkulu'ndan mısır üreticisi için fiyat çağrısı: En az 17 bin lira olsun

Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Batman Ziraat Odası’nı ziyaret etti ve çiftçilerle görüştü.

Batman'da mısır hasadının başladığını belirten Tanrıkulu, üreticilerin geçen yılki fiyatlar nedeniyle zarar ettiğini dile getirdi. Tanrıkulu zarara rağmen tarlasını boş bırakmayan çiftçilerin yine mısır ektiğini söyledi.

Bu yıl mazot ve gübre başta olmak üzere girdi fiyatlarının yüzde 50'nin üzerinde artış yaşadığını söyleyen Tanrıkulu çiftçinin kilogram başına en az 17 bin lira beklediğini ifade etti. Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Tanrıkulu ziyaret sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

"Batman Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanımız ve çiftçilerimizle bir araya geldik. Batman’da mısır hasadı başladı. Tarlada çiftçimizin sorunlarını ve beklentilerini dinledik.

Geçtiğimiz yıl mısırın kilogramına 11 bin 300 lira fiyat verildi. Çiftçimiz zarar etti. Ancak tarlasını boş bırakma imkânı olmayan çiftçimiz, bu yıl da mısır ekmek zorunda kaldı.

Bu yıl mazot, gübre, ilaç ve tohum başta olmak üzere girdi maliyetlerinde yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandı. Çiftçi şimdi hasat yapacak. Ancak bugün biçim maliyeti bile mısırın satış fiyatını karşılamıyor.

Çiftçinin beklentisi kilogram başına yaklaşık 17 bin lira. Piyasada ise şu anda 14 bin lira civarında fiyat veriliyor.

Mısır fiyatının tekellerin eline bırakılmaması, çiftçinin emeğinin ve alın terinin karşılığını alabilmesi için fiyatın en az 17 bin lira olması gerekiyor.

Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve Hükümete çağrıda bulunuyorum:

Bari çiftçiyi mısırda mağdur etmeyin. Buğdayda ettiniz, mercimekte ettiniz, arpada ettiniz. Bari mısırda etmeyin."