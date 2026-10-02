Tahvil faizi baskısı altındaki piyasalardan toparlanma sinyali

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 50.926,56 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.666,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kazançla 26.871,60 puana çıktı.

TAHVİL FAİZLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Gün içinde 2002'den bu yana en yüksek seviyelerini kaydeden uzun vadeli tahvil faizleri, daha sonra geriledi. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 5 baz puan azalışla yüzde 5,24'e ve 30 yıllık hazine tahvili faizi de 3 baz puan düşüşle yüzde 5,61'e indi. Böylece tahvil piyasasındaki satış baskısı bir miktar hafifledi.

TRUMP: FAİZ ORANLARI BÜYÜMEYE ZARAR VERECEK

Texas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının büyümeye zarar vereceğini söyledi. Trump'ın açıklamaları, tahvil faizlerindeki seyir ve Fed politikalarına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Piyasalar, Trump'ın açıklamalarının yanı sıra Fed yetkililerinin mesajlarını da takip etti.

FED YETKİLİSİ KASHKARİ'DEN FAİZ AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekonominin dirençli olması ve enflasyonun öngördüğünden daha katı bir seyir izlemesi halinde politika faizinin daha da yüksek seviyelere çıkmasının gerekebileceğini belirtti. Kashkari, bir sonraki faiz artışının ekim ayı toplantısında yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda kesin bir görüşü olmadığını kaydetti.

AA