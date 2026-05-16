SPK'dan Halkbank'a 100 milyar liralık izin

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bülteninde, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin toplam 100 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracına onay verildiği duyuruldu. Kurul, bankanın 50 milyar liralık tahvil/finansman bonosu ile 50 milyar liralık sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı başvurusunu uygun buldu.

DİĞER ŞİRKETLERE DE İHRAÇ İZNİ

SPK ayrıca, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1 milyar liralık tahvil/finansman bonosu ile Şekerbank TAŞ’ın 350 milyon dolar tutarındaki tahvil/finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına izin verdi. Kurul, Değer Varlık Kiralama AŞ’nin 3 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ile Emlak Konut Varlık Kiralama AŞ’nin 650 milyon dolarlık sahipliğe dayalı ve alım satıma dayalı kira sertifikası ihraç başvurularını da onayladı.

MENKUL KIYMET ŞİRKETLERİNE CEZA VE SERMAYE ARTIRIMI

Kurul, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ’ye sistem kesintisi nedeniyle emir iletim kanallarına erişim sağlanamaması sebebiyle 4 milyon 435 bin 27 lira 79 kuruş idari para cezası verdi. Colendi Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 110 milyon liradan 220 milyon liraya, Başkent Menkul Değerler AŞ’nin sermayesinin ise 220 milyon liradan 300 milyon liraya çıkarılmasına izin verildi.

PORFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SERMAYE ARTIRIM İZNİ

SPK, portföy yönetim şirketlerinin sermaye artırımı taleplerini de olumlu karşıladı. Ak Portföy Yönetimi AŞ’nin 30 milyon lira olan sermayesinin 100 milyon liraya, Destek Portföy Yönetimi AŞ’nin 75 milyon liralık sermayesinin 175 milyon liraya ve Oragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin 47 milyon liralık sermayesinin 75 milyon liraya artırılmasına izin verildi.