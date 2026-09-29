Son dakika | 'Yerli Adriana Lima' yeniden gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon skandalına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatmagül Fakı Lafçı bu sabah yeniden gözaltına alındı.

25 Eylül'de üçüncü dalga operasyonunda 6 kişi ile birlikte şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Lafçı serbest kalmış, eşi ise tutuklanmıştı.

Survivor yarışmasıyla ve "Yerli Adriana Lima" olarak tanınan Lafçı, fon soruşturması kapsamında bu sabah yeniden gözaltına alındı.

İhsan Yalçın'ın aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Fatmagül Fakı Lafçı’nın, polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

EŞİ İLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fon sisteminin kapalı olduğu dönemde yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı iddia edilen isimler arasından "yerli Adriana Lima" olarak anılan Fatmagül Fakı, 25 Eylül'de düzenlenen operasyonda eşi Kerem Lafçı ile gözaltına alınmıştı.

Kerem Lafçı'nın 5 yıl önce kurduğu KL İnşaat A.Ş.'nin hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği ortaya çıkmıştı.