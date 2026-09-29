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Son dakika | 'Yerli Adriana Lima' yeniden gözaltında

Son dakika... 25 Eylül'de fon skandalında gözaltına alınıp ardından bırakan ve "Yerli Adriana Lima" olarak anılan Fatma Lafçı yeniden gözaltına alındı.

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Son dakika | 'Yerli Adriana Lima' yeniden gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon skandalına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatmagül Fakı Lafçı bu sabah yeniden gözaltına alındı.

Fon vurgunundan "yerli Adriana Lima" lakaplı Fatmagül Lafçı çıktı: Operasyondan bir gün önce şirketi devretmişFon vurgunundan "yerli Adriana Lima" lakaplı Fatmagül Lafçı çıktı: Operasyondan bir gün önce şirketi devretmiş

25 Eylül'de üçüncü dalga operasyonunda 6 kişi ile birlikte şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Lafçı serbest kalmış, eşi ise tutuklanmıştı.

Son dakika | Fon vurgununda 'yerli Adriana Lima' serbest, eşi tutuklandıSon dakika | Fon vurgununda 'yerli Adriana Lima' serbest, eşi tutuklandı

Survivor yarışmasıyla ve "Yerli Adriana Lima" olarak tanınan Lafçı, fon soruşturması kapsamında bu sabah yeniden gözaltına alındı.

İhsan Yalçın'ın aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Fatmagül Fakı Lafçı’nın, polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

EŞİ İLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fon sisteminin kapalı olduğu dönemde yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı iddia edilen isimler arasından "yerli Adriana Lima" olarak anılan Fatmagül Fakı, 25 Eylül'de düzenlenen operasyonda eşi Kerem Lafçı ile gözaltına alınmıştı.

Kerem Lafçı'nın 5 yıl önce kurduğu KL İnşaat A.Ş.'nin hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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