Halk TV Ekonomi Son dakika | Fon vurgununda 'yerli Adriana Lima' serbest, eşi tutuklandı

Son dakika | Fon vurgununda 'yerli Adriana Lima' serbest, eşi tutuklandı Son dakika haberi... Fon skandalında sistemin kapalı olduğu dönemde yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı iddiası ile tutuklananlardan olan ve "yerli Adriana Lima" olarak anılan Fatmagül Fakı serbest kalırken eşi Kerem Lafçı ve 5 kişi tutuklandı.