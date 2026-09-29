Son dakika | Fon vurgununda 'yerli Adriana Lima' serbest, eşi tutuklandı
Son dakika haberi... Fon skandalında sistemin kapalı olduğu dönemde yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı iddiası ile tutuklananlardan olan ve "yerli Adriana Lima" olarak anılan Fatmagül Fakı serbest kalırken eşi Kerem Lafçı ve 5 kişi tutuklandı.
TERA ve Pusula'nın başını çektiği fon skandalında yeni bir operasyon geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 6 kişi tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda tutuklanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların listesi şu şekilde:
TUTUKLANANLAR
Necmettin Enes Töbü
Kerem Lafçı
Cem Gürkan Alpay
Engin Geylan
Okan Uzunoğlu
Yunus Caf
ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALANLAR
Hacı Bayram Adıyaman
Ayşegül Kaya
Duygu Kuşçu
Niyazi Derindağ
Evren Uçar
Hüseyin Emre Sezer
Fon sisteminin kapalı olduğu dönemde yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı iddia edilen isimler arasından "yerli Adriana Lima" olarak anılan Fatmagül Fakı, 26 Eylül sabahı düzenlenen operasyonda Kerem Lafçı ile gözaltına alınmıştı.
Kerem Lafçı'nın 5 yıl önce kurduğu KL İnşaat A.Ş.'nin hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği ortaya çıkmıştı.
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