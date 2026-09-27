Son dakika | Tera'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltında!
Son dakika... Fon soruşturması kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve yakalama kararı çıkartılan Tera'nın Yönetim Kurulu başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
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Fon soruşturması kapsamında, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANMIŞTI
Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı.
TERA'NIN CEO'SU HAKKINDA DA YAKALAMA KARARI VAR
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile beraber Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi