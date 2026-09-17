Son Dakika | Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda yalnızca Tera Holding değil; aynı zamanda Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım bünyesindeki iş yerlerinde de arama ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

SPK kararları doğrultusunda; Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım-satım işlemleri durdurulmuştu.

Ayrıca Kurul, unvanları belirtilen 130 yatırım fonunun yine Kurulca tayin edilecek özel bir yöntemle tasfiye edilmesine karar vermişti. Bu gelişmelerin ve Tera Portföy'e yönelik yürütülen incelemelerin ardından, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.