Son dakika | Petrol fiyatları dört ayın zirvesinde! Durmuyor

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Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından yüzde 5'in üzerinde yükselerek 109 doları aştı.

PETROL FİYATI YAKLAŞIK 5 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları en son geçtiğimiz mayıs ayının ortasında bu seviyeye ulaşmıştı. Böylece fiyatlar 4 ayın zirvesine yerleşti.

Öte yandan, Brent ham petrolün varil fiyatı gün içinde yüzde 5 artışla 109 doları aştı. Böylelikle Brent ham petrolün varil fiyatı 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Böylece petrol fiyatı gün içinde yüzde 5'in üzerinde yükseliş kaydetti.

Petroldeki kritik bir gelişme olarak, Suudi Arabistan’ın doğu-batı petrol boru hattına düzenlenen İHA saldırılarının ardından enerji piyasalarında dalgalanma yaşandığı ifade edildi.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, spot altın yüzde 1,5, gümüş ise yaklaşık yüzde 2 oranında geriledi.

Gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Küresel piyasaları yakından takip eden tüketiciler Fed'in açıklayacağı faiz kararı sonrasında petrol, altın, dolar, kripto para gibi emtiaların nasıl yön bulacağını merak etmeye başladı. Fed'in eylül ayı para politikası toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ

Küresel piyasalarda spot altın fiyatları ise gün içinde gerileme kaydetti. Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı 4.280 dolar seviyelerinde işlem görürken günlük bazdaki düşüşü yüzde 1,5'e ulaştı. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı ise 63 dolar seviyelerinde işlem görürken günlük bazdaki düşüşü yaklaşık yüzde 2'ye ulaştı.