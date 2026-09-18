Son dakika | Motorine indirim geliyor! Tabelalar şimdilik kurtuldu

Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen zamların ardından nihayet indirim haberi geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine, bu gece yarısı 4 TL 9 kuruş indirim bekleniyor.

İki gün önce gelen zamla tarihte ilk kez 100 liranın üzerine çıkan motorin fiyatları tabelaya sığmamıştı.

Hatta tabelaların yeniden düzenlenmesi gündem olmuştu.

Bu kararla birlikte tabelalar şimdilik kurtuldu.

Öte yandan motorin fiyatı 100 liraya ulaşmadan önce bayilerin tabelalarda fiyatın nasıl gösterileceğini EPDK’ya sorduğu ortaya çıkmıştı. Kurum, virgülden sonra tek basamak kullanılmasında sakınca olmadığını bildirerek tabelalara böyle bir çözüm bulunmuştu.

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR

İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının bazı illerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 96,31 TL

Ankara: 97,41 TL

İzmir: 97,71 TL

Doğu illeri: 99,11 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80.40 TL

Motorin: 100.40 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80.20 TL

Motorin: 100.20 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 81.30 TL

Motorin: 101.50 TL

LPG: 35.09 TL

İzmir:

Benzin: 81.60 TL

Motorin: 101.80 TL

LPG: 34.99 TL