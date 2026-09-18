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Halk TV Ekonomi Son dakika | Motorine indirim geliyor! Tabelalar şimdilik kurtuldu

Son dakika | Motorine indirim geliyor! Tabelalar şimdilik kurtuldu

Son dakika... Motorine art arda gelen zamların ardından bu akşam nefes aldıracak bir indirim haberi geldi.

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Son dakika | Motorine indirim geliyor! Tabelalar şimdilik kurtuldu
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Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen zamların ardından nihayet indirim haberi geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine, bu gece yarısı 4 TL 9 kuruş indirim bekleniyor.

İki gün önce gelen zamla tarihte ilk kez 100 liranın üzerine çıkan motorin fiyatları tabelaya sığmamıştı.

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Hatta tabelaların yeniden düzenlenmesi gündem olmuştu.

Bu kararla birlikte tabelalar şimdilik kurtuldu.

Öte yandan motorin fiyatı 100 liraya ulaşmadan önce bayilerin tabelalarda fiyatın nasıl gösterileceğini EPDK’ya sorduğu ortaya çıkmıştı. Kurum, virgülden sonra tek basamak kullanılmasında sakınca olmadığını bildirerek tabelalara böyle bir çözüm bulunmuştu.

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR

İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının bazı illerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul: 96,31 TL
Ankara: 97,41 TL
İzmir: 97,71 TL
Doğu illeri: 99,11 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son dakika | Motorine indirim geliyor! Tabelalar şimdilik kurtuldu - Resim : 2

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80.40 TL
Motorin: 100.40 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80.20 TL
Motorin: 100.20 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 81.30 TL
Motorin: 101.50 TL
LPG: 35.09 TL

İzmir:

Benzin: 81.60 TL
Motorin: 101.80 TL
LPG: 34.99 TL

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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