Son dakika | Konut satışları çakıldı: 2 yılın dibini gördü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait konut ve iş yeri satış istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Raporda yer alan rakamlara göre, ülke genelindeki gayrimenkul pazarında devasa boyutlara ulaşan bir daralma kaydedildi.

SIFIRDA DA İKİNCİ ELDE DE SERT DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında azalarak 30 bin 196 oldu.

İkinci el konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,7 oranında azalarak 63 bin 137 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %32,4, ikinci el konut satışlarının payı %67,6 oldu.

Türkiye genelinde Mayıs ayında gerçekleşen ilk el (sıfır) konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,9 oranında azalış göstererek 30 bin 196 adede geriledi. İkinci el konut satışlarındaki kayıp ise çok daha sert oldu. Yüzde 32,7'lik daralma ile toplam 63 bin 137 adet ikinci el ev el değiştirdi. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 32,4 düzeyinde kalırken, ikinci el konutların payı yüzde 67,6 şeklinde hesaplandı.

YILIN İLK 5 AYINDA DA DARALDI

Tüm satış türleri eklendiğinde, Mayıs 2026'daki toplam konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalışla 135 bin 664 seviyesinden 93 bin 333'e indi. Yılın ilk beş ayını kapsayan Ocak-Mayıs döneminde ise toplam konut satışı yüzde 6,6 daralarak 569 bin 537 olarak gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞLARDAKİ GERİLEME SÜRÜYOR

Bankalardan kredi kullanılarak alınan ipotekli konut satışları da genel düşüşten nasibini aldı. Mayıs ayında ipotekli satışlar, yıllık bazda yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754 adette kaldı.

Bu işlemlerin toplam konut satışları içindeki oranı yüzde 21,2 düzeyinde gerçekleşti. Kalan diğer satış yöntemleri ise yüzde 36,2 oranında küçülerek 73 bin 579 adede düştü. Diğer satış işlemlerinin toplam pazar içindeki payı yüzde 78,8 oldu.

Ocak-Mayıs dönemi toplamına bakıldığında ise ipotekli satışların yüzde 25,8 artışla 116 bin 801'e ulaştığı, diğer satışların ise yüzde 12,4 azalarak 452 bin 736'da kaldığı raporlandı.

TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ RAKAMLAR

Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre, Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla ilk el konut satışları yüzde 3,6; ikinci el konut satışları ise yüzde 11,3 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık bazdaki verilere bakıldığında ise bir önceki aya göre sıfır konut satışlarında yüzde 3,4, ikinci el konut satışlarında yüzde 0,5'lik bir düşüş gözlemlendi.

YABANCILARA SATIŞTA RUSLAR İLK SIRADA

Yabancı uyruklu kişilere yapılan konut satışlarında da belirgin bir düşüş tablosu ortaya çıktı. Mayıs ayında yabancılara yönelik satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,0 azalarak bin 387 adet seviyesine geriledi. Toplam satışlar içinde yabancıların payı yüzde 1,5 olarak hesaplandı. Ocak-Mayıs döneminde ise yabancılara satılan konut sayısı yüzde 15,1 oranında azalış göstererek 7 bin 68 oldu. Ülke uyruklarına göre sıralamada; 268 konutla Rusya ilk sırada yer alırken, İran uyruklular 125, Ukrayna uyruklular ise 88 konut satın aldı.

TİCARİ GAYRİMENKULDE DE DARALMA VAR

Sadece konutta değil, iş yeri satış istatistiklerinde de ciddi bir gerileme kaydedildi. Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 3 bin 255'e düştü. İkinci el iş yeri satışları da yüzde 33,1 oranında azalışla 8 bin 179 olarak gerçekleşti. Toplam iş yeri satışı Mayıs ayında yüzde 30,9 gerilemeyle 11 bin 434 adet olurken, Ocak-Mayıs döneminde yüzde 9,7 azalarak 68 bin 963 adet olarak tespit edildi.

Mayıs ayında ipotekli iş yeri satışları yüzde 22,9 oranında artarak 536 adede yükseldi. Ancak diğer iş yeri satışları yüzde 32,4 düşüşle 10 bin 898 seviyesinde kaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 0,4, ikinci el satışlar yüzde 12,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış serilere göre ise aylık bazda ilk el satışlar yüzde 2,8, ikinci el satışlar yüzde 6,2 oranında düştü.

Konu ile ilgili bir sonraki Türkiye İstatistik Kurumu veri bülteninin 17 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanacağı belirtildi.