Son dakika | İstanbul mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye ekonomisinin ve tüketim hacminin merkezi konumunda olan İstanbul'da, geçim maliyetleri hane bütçelerini zorlamayı sürdürüyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi mayıs dönemi sonuçlarını açıkladı.

Milyonlarca ücretli çalışanın ve tüketicinin geçim şartlarını doğrudan etkileyen perakende piyasasındaki fiyat dalgalanmaları mayıs ayında da yukarı yönlü seyrini bozmadı.

İTO verilerine göre, megakentteki perakende fiyat hareketleri mayısta, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,53 oranında bir artış kaydetti. Bu oran bir önceki dönem olan nisan ayında yüzde 3,74 seviyesinde gerçekleşmişti.

BEŞ AYDA YÜZDE 17'Yİ AŞAN BİRİKİMLİ ENFLASYON

İstanbul genelinde tüketici fiyatlarının bir önceki yılın sonuna göre, yani 2026 yılının ilk 5 aylık ocak-mayıs döneminde gösterdiği birikimli değişim oranı yüzde 17,76 olarak hesaplandı.

Bununla birlikte, tüketicilerin omuzlarındaki asıl ağır yükü simgeleyen bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yıllık enflasyon) ise yüzde 36,77 olarak kayıtlara geçti.

LOKANTA VE OTELLER YAKTI GEÇTİ

İstanbul'da fiyat artışları özellikle hizmet sektöründeki kalemlerde yoğunlaştı. Mayıs ayında en yüksek aylık artış yüzde 4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görülürken, bunu yüzde 3 ile konut ve yüzde 2,70 ile eğlence ve kültür harcamaları izledi. Ev eşyası yüzde 2,07, giyim ve ayakkabı yüzde 1,84, haberleşme yüzde 1,47 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,25 oranında yükseldi.

Öte yandan eğitim harcamaları yüzde 0,96, ulaştırma yüzde 0,86, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,83, sağlık harcamaları ise yüzde 0,53 arttı. Alkollü içecekler ve tütün grubunda ise fiyatlar yüzde 0,03 geriledi.