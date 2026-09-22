Son dakika | Gözaltındaki Tera yöneticileri adliyeye sevk edildi: Emre Tezmen ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Eylül'de gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve şirket yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin ile Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan adliyeye sevk edildi.

Tera Başkanı Emre Tezmen'in savcılık ifadesine başlandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında 19 Eylül 2026'da Tera Holding binasına girdi. Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım'da da arama yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldı.