Son dakika | Fon krizinin maliyeti belli oldu: Tek günde milyarlarca dolar gitti

Bankacıların öncü verilere dayanan hesaplamalarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), borsada fon kaynaklı yüzde 5'in üzerinde satış baskısının yaşandığı Çarşamba günü 5 ila 5,2 milyar dolar arasında döviz sattı.

Reuters haberine göre dört bankacının bugün açıklanan öncü verilerden yaptığı hesaplama, çarşamba gününe ilişkin işlemlerde 5 ila 5,2 milyar dolar aralığında döviz satışı yapıldığını gösterdi.

Finansal piyasalarda sorun yarattıkları için yaklaşık 900 milyar lira tutarındaki fona yönelik tasfiye kararı dün alındı.