Son dakika | Fon krizinin maliyeti belli oldu: Tek günde milyarlarca dolar gitti
Borsa İstanbul’da fon kaynaklı satış baskısının yüzde 5’i aştığı kritik Çarşamba gününde Merkez Bankası’nın arka kapıdan 5 ila 5,2 milyar dolar arasında döviz sattığı ortaya çıktı.
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Bankacıların öncü verilere dayanan hesaplamalarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), borsada fon kaynaklı yüzde 5'in üzerinde satış baskısının yaşandığı Çarşamba günü 5 ila 5,2 milyar dolar arasında döviz sattı.
Reuters haberine göre dört bankacının bugün açıklanan öncü verilerden yaptığı hesaplama, çarşamba gününe ilişkin işlemlerde 5 ila 5,2 milyar dolar aralığında döviz satışı yapıldığını gösterdi.
Finansal piyasalarda sorun yarattıkları için yaklaşık 900 milyar lira tutarındaki fona yönelik tasfiye kararı dün alındı.
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi