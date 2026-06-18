Son dakika | Dış borç tüm zamanların zirvesine ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan dönemine ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri raporunu yayımladı. Açıklanan tablolara göre, ülkenin kısa vadeli dış borç rakamlarında tarihi zirvelere ulaşıldı.

BİR YIL İÇİNDE ÖDENECEK TUTAR 242 MİLYAR DOLAR

Nisan 2026 dönemi itibarıyla, vadesinin dolmasına sadece bir yıl ya da daha kısa süre kalan dış borçların toplam miktarı 242 milyar dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Ana verilerden olan kısa vadeli dış borç stoku ise bir önceki aya kıyasla yüzde 3 oranında büyüme kaydederek 171,6 milyar dolar düzeyine ulaştı. Kalan vade süresine göre sınıflandırılan kısa vadeli dış borç stokunda mevduat kaynaklı yükümlülükler 66,8 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 74,9 milyar dolara yükseldi.

BANKALAR VE DİĞER SEKTÖRLERİN BORÇLARI KABARDI

Söz konusu stokun dağılımına bakıldığında, bankacılık sektörü kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku önceki aya göre yüzde 5,8 artışla 75,5 milyar dolara tırmandı. Diğer sektörlerden kaynaklanan kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 2,8'lik bir yükseliş göstererek 71,4 milyar dolar şeklinde hesaplandı. Yurt içinde faaliyet gösteren bankaların, yurt dışı kaynaklı kullandığı kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülüklerindeki artış ise yüzde 4,1 oldu. Bu kalemin toplam tutarı 8,7 milyar dolara erişti.

MEVDUAT HESAPLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Yabancı yerleşik bankaların Türkiye içindeki mevduatları incelendiğinde, yüzde 6,7 oranında bir yükseliş yaşandığı ve toplam bedelin 18,6 milyar dolar olduğu görüldü. Bankalar haricinde yurt dışında yerleşik olanların döviz tevdiat hesapları yüzde 1,9'luk artışla 22,2 milyar dolara çıkarken, aynı kesimin Türk lirası cinsinden mevduatları yüzde 9,2 büyüyerek 26 milyar dolar seviyesini gördü.

TİCARİ KREDİLERDE ARTIŞ, DOLARIN PAYINDA DÜŞÜŞ

Dış ticaret faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,3 artış göstererek 64,4 milyar dolara ilerledi. Nakit kredi bazlı yükümlülükler ise yüzde 19,6 gibi belirgin bir artışla 7 milyar ABD doları tutarına ulaştı.

DÖVİZ DAĞILIMINDA TL'NİN PAYI ARTTI

Borç stokunun döviz cinsinden dağılımında ise değişiklikler yaşandı. Kısa vadeli dış borç stoku içinde dolar ve euronun ağırlığı düşerken, Türk lirası ve diğer yabancı para birimlerinin payında yükseliş saptandı.

Güncel verilere göre toplam borç stokunun yüzde 34,8’lik kısmını ABD doları, yüzde 26,7’lik bölümünü euro, yüzde 24,5’lik kısmını Türk lirası ve yüzde 14’lük kesimini ise diğer döviz türleri meydana getirdi.