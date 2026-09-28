Son dakika | Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü gözaltına alındı

Halktv.com.tr-ÖZEL

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, fon soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

Bankanın sahibi Altunç Kumova ise daha önce tutuklanmıştı.

17 Eylül’de gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Kumova, ifadesine fonlarla ilgili olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini açıklamıştı.

Destek Holding'in patronu Kumova savcılık ifadesinde, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak "ne yapacağını bilmediği" söylemişti.

DESTEK YATIRIM BANKASI

Destek Yatırım Bankası 2021 yılında 300 milyon lira sermaye ile 3 ortaklı olarak kuruldu. Özgür Akayoğlu da kurucu ortaklardan biriydi.

AYRINTILAR GELİYOR...