Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonu: 10 gözaltı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında SPK raporlarıyla hisse senetlerinde spekülasyon ve yapay fiyat hareketi yaptıkları gerekçesi ile 5 ilde 10 kişiyi gözaltına aldı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı"ndan İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hisse senetleri üzerinde gerçekleştirdikleri manipülatif işlemlerle piyasayı etkileyen ve yatırımcıyı zarara uğratan şebekeye yönelik soruşturma derinleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve SPK raporlarına dayanan dosya kapsamında, sabah saatlerinde polis operasyon için harekete geçti.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyonun merkezi İstanbul olurken, soruşturma ağı Anadolu'ya da uzandı. Ekipler; İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

