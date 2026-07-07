Şirketler gümrükte takibe alındı: 8,3 milyar ceza!

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk altı aylık döneminde dış ticaret işlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen ikincil ve sonradan kontrol denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, usulsüz işlem yapan firmalara toplamda 8,3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı uygulandığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı değerlendirmede, geçmiş dönemlere ait gümrük ve dış ticaret işlemlerinin yasal mevzuata uygunluğunun denetlenmesine hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

SON 2,5 YILIN BİLANÇOSU 28,7 MİLYAR LİRA

Uygulanan bu denetimlerin, ticari faaliyetlerini kurallara uygun şekilde yürüten dürüst dış ticaret erbabının haklarını korumak amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi. İkincil kontrol beyanname incelemeleri ve sonradan kontrol firma denetimleri neticesinde, son 2,5 yıllık süreçte toplam 28,7 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek usulsüz gümrük ve dış ticaret işlemlerine geçit verilmediğinin altı çizildi.

CEZALARDA YILLARA GÖRE KORKUTUCU ARTIŞ

Açıklamada, yıllara göre uygulanan ceza ve ek tahakkuk oranlarındaki istatistiksel detaylara da yer verildi.

Söz konusu kontrollere ilişkin şu veriler paylaşıldı: 2024 senesinde 5,5 milyar lirası ikincil kontrol, 1,3 milyar lirası sonradan kontrol olmak üzere 2023 yılına kıyasla yüzde 98 artışla toplam 6,8 milyar lira ceza uygulandı. 2025 yılında ise 11,8 milyar lirası ikincil kontrol, 1,8 milyar lirası sonradan kontrol olmak kaydıyla bir önceki seneye göre yüzde 100 oranında bir yükselişle toplam 13,6 milyar lira ceza kesildi. İçinde bulunduğumuz yılın ilk 6 aylık döneminde ise 6,5 milyar lirası ikincil kontrol ve 1,8 milyar lirası sonradan kontrol olmak üzere geçen yıla oranla yüzde 43'lük bir artışla toplam 8,3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği bildirildi.

RİSKLİ FİRMALAR İLERİ VERİ ANALİZİYLE YAKALANIYOR

Bakanlık bünyesindeki Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarda teknolojik altyapının yoğun olarak kullanıldığı aktarıldı.

Yüz binlerce firma ile milyonlarca gümrük beyannamesi içerisinden risk barındıranların saptanması adına uzman insan kaynağının yanı sıra ileri veri analitiği tekniklerinden faydalanılıyor. Bu kapsamda; Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS), İkincil Kontrol Alarm Sistemi (İKAS), Dahilde İşleme Kontrol Programı (DİKOP) ve Kıymet Alarm Sistemi (KIYAS) gibi programların devrede olduğu belirtildi.

MÜFETTİŞLER VE KONTROL ŞUBELERİ DEVREDE

İncelemeler sonucunda şüpheli veya riskli bulunan şirketler, doğrudan Bakanlık müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine alınıyor. İlgili şüpheli gümrük beyannameleri ise 18 farklı bölge müdürlüğüne bağlı kontrol şubeleri aracılığıyla ikincil kontrol incelemesine tabi tutuluyor. Bakanlık, yayımladığı metinde şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük ve dış ticaret işlemlerinin kurallara uygun gerçekleştirilmesi ve vergi gelirleri üzerindeki kayıp kaçağın en aza indirilmesi amacıyla yürütülen söz konusu kontroller, önümüzdeki dönemlerde de en etkin şekilde uygulanmaya devam edecektir."