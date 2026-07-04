Sigara bırakma ilaçları bedava olacak! Bir söz yeter

Tütün mamulleri bağımlılığına son vermeyi hedefleyen kitleler için yeni bir tıbbi destek programı hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni mevzuata göre, tütün bağımlılığı tedavisi gören hastalara ücretsiz ilaç ve tıbbi preparat temin edilecek. Ancak yasal düzenleme sınırsız bir erişim hakkı sunmuyor; bu sağlık hizmetinden ülke genelinde toplamda yalnızca 1 milyon kişi yararlanabilecek.

SOSYAL GÜVENCE ŞARTI ARANMAYACAK

Yürürlüğe giren yeni kararın en çok dikkat çeken ayrıntısı, ücretsiz ilaç tedarikinden faydalanacak kişilerin sosyal güvence durumlarının sorgulanmayacak olması.

Herhangi bir sigorta koluna kayıtlı olmayan ya da prim borcu bulunan milyonlar da sisteme entegre edilerek bedelsiz ilaç olanaklarından eşit şartlarda faydalanma hakkına sahip olacak.

Tedavide kullanılacak olan ilaçlar doğrudan Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek Türkiye'nin dört bir yanındaki sağlık ağları üzerinden hastalara ulaştırılacak.

HANGİ İLAÇLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Sağlık Bakanlığı idaresindeki birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında hastaların erişimine sunulacak olan tedavi ürünlerinin tam listesi de yayımlanan kararla netlik kazandı. İlgili düzenleme çerçevesinde sigara bırakma tedavisi görenlere bedelsiz olarak teslim edilecek ilaç ve preparatlar şunlar olacak:

Nikotin replasman preparatları

Bupropion HCI

Vareniklin

Sitizin içerikli ilaçlar

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Tütün kullanımına son vermek isteyen kişiler, sunulan bu tıbbi ilaç desteğinden doğrudan doğruya tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla faydalanabilecek. Tedavi sürecinin tıbbi planlaması, ilaçların hastalara dağıtımı ve sonrasındaki tüm takip işlemleri bütünüyle Sağlık Bakanlığı'nın yürüteceği prosedürler doğrultusunda gerçekleştirilecek.