SGK'ya artık devlet katkısı yok! Meclis'ten geçti Hazine desteği kesildi

2008 yılındaki sosyal güvenlik reformu kapsamında yürürlüğe giren ve her bir çalışan için toplanan malullük, yaşlılık, ölüm ve genel sağlık sigortası primlerinin dörtte biri oranında (%25) Hazine tarafından SGK'ya ödenen devlet katkısı uygulaması bitti.

Temmuz ayı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen kanun maddesiyle 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, SGK'nın finansman yapısında köklü bir değişikliğe yol açtı. 18 yıldır toplanan primlere oranla Hazine'den kuruma otomatik olarak aktarılan pay tamamen kesildi.

2.6 TRİLYON LİRALIK HAZİNE DESTEĞİ KESİLDİ

Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın bugün yayımlanan "SGK'ya artık devlet katkısı ödenmeyecek" başlıklı yazısında aktardığı SGK mali verilerine göre, uygulamanın başladığı 2008 yılından 2025 yılı sonuna kadar Hazine tarafından kuruma toplam 2.6 trilyon TL devlet katkısı aktarıldı.

Sadece 2025 yılında SGK'nın 4 trilyon liralık prim gelirine karşılık Hazine'den 888.6 milyar TL devlet katkısı sağlandı. Kurumun 663.1 milyar liralık diğer gelirleri de eklendiğinde toplam geliri 5.9 trilyon TL, giderleri ise 5.5 trilyon TL oldu. Kağıt üzerinde 23 yıl sonra ilk kez 35.7 milyar TL fazla veren kurumun, 888.6 milyar liralık devlet katkısı çıkarıldığında yılı aslında büyük bir açıkla kapattığı tablolara yansıdı.

2026'NIN İLK 5 AYINDA TABLO: AÇIK DEVLET KATKISIYLA BİLE BÜYÜYOR

Mali tablodaki açık eğilimi 2026 yılının ilk 5 ayında da devam etti. Ocak-Mayıs döneminde kurumun prim gelirleri 2 trilyon TL seviyesinde kalırken, Hazine 238.4 milyar TL katkı sundu.

Toplam geliri 2.7 trilyon TL, gideri ise 2.8 trilyon TL olan SGK, yılın ilk 5 ayını 95.3 milyar TL açıkla kapattı. Hazine'den gelen 238.4 milyar liralık katkı payı devre dışı bırakıldığında, kurumun gerçek açığının çok daha yüksek boyutlara ulaştığı görüldü.

ÖDEME KALEMLERİ TEKE İNDİRİLDİ: SADECE 'AÇIK FİNANSMANI' KALDI

Söz konusu yasal değişikliğe kadar SGK'ya merkezi bütçeden iki ayrı kanal üzerinden kaynak aktarılıyordu: Hazine'nin ödediği yüzde 25'lik devlet katkısı ve bütçeden karşılanan açık finansmanı transferi. Geçtiğimiz 2025 yılında 888.6 milyar TL devlet katkısının yanı sıra bütçeden 75 milyar TL transfer yapılmış, bütçeden SGK'ya giden toplam tutar 1.9 trilyon TL'ye ulaşmıştı.

Yasalaşan düzenlemenin gerekçesinde, SGK'nın gelirleriyle giderlerini karşılamasının esas olduğu belirtilerek bütçeden yapılan ödeme kalemlerinin teke indirildiği bildirildi. Yeni sistemde doğrudan yüzde 25'lik Hazine katkısı ödenmeyecek; devlet yalnızca SGK'da açık oluştukça merkezi bütçeden 'açık transferi' adı altında kaynak aktaracak.