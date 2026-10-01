SGK’da ‘sehven’ emeklilik düğümü: Parası ödendi yıllar sonra iptal edildi

Sosyal güvenlik uzmanı ve halktv.cvom.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, vekili olduğu Mesut Okçu’nun askerlik borçlanmasının SGK tarafından tahakkuk ettirilip bedelinin tahsil edildiğini ve hizmet kayıtlarına işlendiğini, ancak yıllar sonra ilk başvurudaki yanlış işaretleme gerekçe gösterilerek iptal edildiğini öne sürdü.

Cenkci, SGK’nın 2026 tarihli yazısında işlemin 'sehven' (yanlışlıkla) yapıldığının belirtildiğini aktardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) yıllar önce yapılan askerlik borçlanması işleminin emeklilik aşamasında iptal edildiği iddiası gündeme geldi.

Mehmet Akif Cenkci, askerlik borçlanmasının SGK tarafından tahakkuk ettirildiğini, bedelinin tahsil edildiğini ve hizmet kayıtlarına işlendiğini ancak işlemin yıllar sonra iptal edildiğini belirtti.

YANLIŞ BAŞVURUYU SGK FARK ETTİ

Cenkci’nin 28 Eylül 2026’da SGK Başkanlığı’na sunduğu dilekçeye göre Okçu, 18 Ağustos 2020’de e-Devlet üzerinden yaptığı başvuruda askerlik borçlanması yerine yanlışlıkla kısmi süreli çalışılan aylara ilişkin bölümü işaretledi.

Cenkci, SGK’nın bu yanlışlığı fark ettiğini, Okçu’nun kurum personeli tarafından aranarak kuruma davet edildiğini ve askerlik borçlanması yapmak istediğinin kuruma bildirildiğini aktardı.

Dilekçeye göre SGK, 9 Aralık 2020’de askerlik borçlanmasını tahakkuk ettirdi. Borç 25 Ocak 2021’de Okçu’ya tebliğ edildi, bedeli yasal sürede ödendi ve askerlik süreleri hizmet kayıtlarına işlendi.

Cenkci, işlemin yıllarca geçerli kaldığını, 2021’de kıdem tazminatına esas yazı alınması sırasında da dikkate alındığını belirtti.

EMEKLİLİK AŞAMASINDA İPTAL EDİLDİ

Cenkci’nin iddiasına göre Okçu yaşlılık aylığına hak kazanma aşamasına geldiğinde askerlik borçlanması, 2020’deki ilk başvuruda yapılan yanlış işaretleme gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Cenkci, ilk başvurudaki hatanın SGK tarafından fark edilmesine rağmen işlemin kurum tarafından tahakkuk ettirilip parasının tahsil edildiğine dikkat çekerek, “İlk başvurudaki hatanın ardından gerçekleşen bütün işlemler artık doğrudan kurumun bilgisi, iradesi ve idari tasarrufu altında gerçekleşmiştir” dedi.

SGK YAZISINDA ‘SEHVEN’ İFADESİ

Cenkci’nin aktardığına göre Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 4 Haziran 2026 tarihli yazısında, “Müdürlüğümüzce sehven askerlik borçlanması işleminin yapıldığı” ifadesine yer verildi.

Cenkci, kurumun kendi hatasının sonucunun sigortalıya yüklenemeyeceğini savunarak, “Kurum hatası varsa ki var, kurum hatasının olumsuz sonucunun sigortalıya yüklenmemesi ve mağduriyetin kurum tarafından giderilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

‘DOSYAYI ISPARTA’YA GÖNDERMEYİN’

Cenkci, 1 Haziran’da SGK Başkanlığı’na yaptığı başvurunun yeniden Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yanıtlandığını belirterek dosyanın bundan sonraki aşamada doğrudan merkez teşkilatı tarafından incelenmesini istedi.

Başvuruda ayrıca denetmen raporunun incelenmesi, kurum veya personel hatasının tespit edilip edilmediğinin açıklanması ve sorumluluğu bulunan yöneticiler ile personel hakkında inceleme yapılması talep edildi.

Cenkci, Okçu’nun askerlik borçlanmasının yeniden geçerli sayılmasını, askerlik sürelerinin hizmet kayıtlarına işlenmesini ve yaşlılık aylığının ilk hak kazanma tarihinden itibaren bağlanmasını istedi.