Saray'dan ilk defa fon skandalı açıklaması geldi: Erdoğan'ı yıpratmaya izin verilmemeli

Fon krizine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, gerçeklerin “ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun” tüm yönleriyle ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Saral "Bu mesele üzerinden Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya yönelik hiçbir siyasi hesabın da milletimizin mağduriyetinin önüne geçirilmesine izin verilmemelidir." dedi.

"GERÇEKLER TÜM AÇIKLIĞIYLA ORTAYA ÇIKARILMALI"

Saral, Adalet Bakanı ve ilgili kurumların soruşturmayı “en kılcal damarlarına kadar” takip edeceğine inandığını belirterek, mağdur olan yatırımcıların zararlarının giderilmesi için gerekli adımların kararlılıkla atılması gerektiğini vurguladı. Oktay Saral'ın açıklamaları şöyle:

Son günlerde yaşadığımız fon krizi, yaklaşık 1 milyon yatırımcıyı ilgilendiren; Borsa İstanbul’dan sermaye piyasalarına kadar uzanan ciddi bir meseledir.

Burada mesele yalnızca birkaç fonun ya da yatırımcının uğradığı zarar değildir. Asıl mesele, milletimizin alın teriyle biriktirdiği parasına ve finansal sisteme duyduğu güvendir.

Bu süreci görmezden gelen, ihmali veya sorumluluğu bulunan kim varsa hukuk önünde hesabını vermelidir. Ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun, gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılmalıdır.

Adalet Bakanımızın ve ilgili kurumlarımızın bu soruşturmayı en kılcal damarlarına kadar takip edeceğine, milletimizin mağduriyetinin giderilmesi için gereken adımların kararlılıkla atılacağına inanıyorum.

Biz milletimizin yanında, hakkın ve adaletin yanındayız.

Bu mesele üzerinden Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya yönelik hiçbir siyasi hesabın da milletimizin mağduriyetinin önüne geçirilmesine izin verilmemelidir.

Adalet Bakanlığımızın gayretli çalışmalarını destekliyoruz. Devletimizin adaleti tecelli edecek, sorumlular kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecek, milletimizin hakkı korunacaktır."

NE OLMUŞTU?

16 Eylül 2026 tarihinde yatırım fonu krizinin baş aktörlerinden biri olan Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) resmi olarak temerrüde düşerken, bu tarihten sonra sermaye piyasalarında ardı ardına sarsıcı gelişmeler yaşandı.

Sürecin ilerleyen günlerinde İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı peş peşe bildirimlerle Pay Piyasası ve Ödünç Pay Piyasası’nda oluşan temerrüt açıklarının kapatılması için çok sayıda hisse senedinde zorunlu temerrüt alışı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından borsa çakılmış hemen 17 Eylül sabahı da Finansal İstikrar Komitesi toplanarak art arda kararlar alınmıştı.

SPK 7 portföy şirketinin denetimindeki 131 fonda işlemleri durdurmuş, fonların yönetimi için Ziraat Bankası ve İş Bankası'nı görevlendirmişti.

Tera Yatırım ve Pusula Yatırım yöneticileri ise tutuklandı.