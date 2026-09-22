AKP'den 24 saat arayla paylaşımlar! Dün 'SPK', bugün 'Sermaye İhracatı'

AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı, dikkat çeken bir başka paylaşımda daha bulundu. Paylaşımdaki görsele bu kez "Sermaye İhracatı" yazılırken kavramın tanımı ve nasıl gerçekleştirildiği bilgisi yazıldı. Paylaşıma herhangi bir not düşülmedi.

Dün yapılan "Sermaye Piyasası Kurulu" paylaşımında da paylaşıma herhangi bir not düşülmemiş ve paylaşım "AKP, SPK'ya görevlerini hatırlattı" şeklinde yorumlanmıştı. Bugünkü paylaşımın da yine fon piyasasına yönelik soruştumaların ortasında gelmesi dikkat çekti.

PAYLAŞILAN METİN

Paylaşımın görselinde yer alan metin şöyleydi:

"Bir ülkedeki yerleşik kişi, kurum veya devletlerin, daha yüksek getiri elde etmek, yeni pazarlara erişmek veya stratejik kaynakları güvence altına almak amacıyla, sahip oldukları finansal varlıkları sınır ötesindeki yabancı piyasalara yönlendirmesi sürecini ifade etmektedir. Geleneksel mal ve hizmet ticaretinden yapısal olarak ayrışan bu finansal olgu; doğrudan yabancı yatırımlar (yurt dışında üretim tesisi kurma veya şirket satın alma), portföy yatırımları (yabancı ülke tahvili veya hisse senedi alımı) ile uluslararası kredi mekanizmaları (borç veya sendikasyon tahsisi) gibi temel kanallar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu süreç; sermaye ihraç eden ülkenin uzun vadede faiz, kâr payı veya temettü şeklinde yurt dışından düzenli bir gelir akışı (faktör geliri) elde etmesini sağlayarak ödemeler dengesini yapısal olarak desteklemektedir. Küresel finansal entegrasyonu derinleştiren bu sermaye hareketliliği, fon fazlası olan ekonomilerden tasarruf açığı bulunan ülkelere kaynak transferini mümkün kılmakla birlikte; modern jeoekonomik rekabet ortamında devletlerin "finansal diplomasi" araçlarını kullanarak küresel nüfuz alanlarını genişletmelerinin ve küresel tedarik zincirlerindeki otonomilerini güçlendirmelerinin en stratejik kaldıraçlarından biri olarak işlev görmektedir"