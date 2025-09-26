Şap alarmı! Hayvan pazarları yeniden kapatıldı!

Türkiye’de hayvancılık sektöründe şap hastalığı kabusu yeniden baş gösterdi. Eskişehir ve Bartın’da hayvan pazarları kapatılırken, Kütahya’da bir ilçe karantina altına alındı. Uzmanlar, salgının tarımsal üretime ve ekonomiye ciddi zarar verdiğini vurguluyor.

SALGIN YENİDEN HORTLADI

Kurban Bayramı sonrasında hızla yayılan ve yaz aylarında ülke genelinde hayvan pazarlarının kapatılmasına yol açan şap hastalığı tekrar gündeme geldi. Türkiye’de 60 yıl aradan sonra yeniden görülen ve SAT-1 adı verilen yeni serotip, hayvancılık sektörüne büyük darbe vurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, temmuz ayında aldığı kararla 81 ilde hayvan pazarlarının faaliyetlerini durdurmuştu. Aşılama çalışmalarının ilerlemesiyle eylülden itibaren 40’tan fazla ilde pazarlar yeniden açılmıştı. Ancak son günlerde Eskişehir ve Bartın’da yeni vakalar nedeniyle pazarların tekrar kapatıldığı açıklandı.

ESKİŞEHİR VE BARTIN’DA PAZARLAR KAPATILDI

Nefes'in haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Koyunlar Mahallesi’nde şap hastalığına rastlanmasının ardından Muttalip-Sarıcakaya yolu üzerindeki hayvan pazarında faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu.

Bartın’da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçamescit Hayvan Pazarı’nda salgın nedeniyle işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Hastalığın yayılmasını önlemek için koruma ve gözetim bölgeleri oluşturulduğu, bu alanlarda hayvan alım-satımı, ortak meralarda otlatma ve hayvanların temasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

KÜTAHYA’DA İLÇE KARANTİNAYA ALINDI

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’deki bir işletmede şap hastalığı görülmesi üzerine ilçede karantina uygulaması başlatıldı. İlçeye hayvan giriş çıkışları yasaklanarak, hastalığın çevre bölgelere yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

EKONOMİK KAYIP TARTIŞMASI

Salgının maliyetine ilişkin farklı görüşler bulunuyor. Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker’in başkanlığını yürüttüğü Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL), temmuz ayında yayımladığı raporda, şap hastalığının gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit olduğunu ve yıllık 4,1 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açabileceğini öne sürmüştü.

Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, raporda yer alan tahminlerin “varsayımsal hesaplamalara” dayandığını belirterek söz konusu rakamların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Buna rağmen pazarların uzun süre kapalı kalması ve üretim kayıpları nedeniyle sektörde ciddi bir ekonomik zararın oluştuğu tahmin ediliyor.

ŞAP HASTALIĞININ ZARARLARI

Hayvandan insana bulaşmayan viral bir enfeksiyon olan şap hastalığı, hayvancılık sektöründe büyük kayıplara yol açıyor. Hastalık; hayvan ölümleri, tedavi masrafları, üretim düşüşü ve pazar kısıtlamalarıyla ciddi ekonomik zarar oluşturuyor. Ayrıca et ve süt verimini azaltarak kalite kaybına neden oluyor.