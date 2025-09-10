Şap skandalı ortaya çıktı: "Bakan Yumaklı sahte raporla kandırıldı"

Şap salgının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 tarihinde 81 ildeki birimlere gönderdiği yazıyla hayvan pazarlarını ikinci bir talimata kadar kapatma kararı almıştı.

Bu süre içinde hayvanları aşılama işlemleri devam ederken 26 Ağustos itibarıyla 24 ilde hayvan pazarları yeniden açıldı.

YUMAKLI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 44 ilde hayvan pazarlarının yeniden aktif hale geldiğini duyurdu. Yumaklı açıklamasında, "Hayvansal üretimin merkezlerinden olan Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerinde aşılama oranı yüzde 85'i geçti. Bu kentlerdeki hayvan pazarlarını bugün yeniden açtık. Böylelikle 44 ilimizde hayvan pazarı aktif hale geldi. Kısa zaman içerisinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız" ifadesini kullandı.

Ancak açıklamada sonra Ağrı'da büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.

SAHTE RAPOR İDDİASI

Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, hayvan pazarları kapatılınca elindeki hayvanları satamayan bölge halkı, Ağrılı milletvekillerine bu konuda baskıda yaptı.

Mevzuata göre hayvan pazarlarının yeniden açılması için şehirdeki aşılama oranının yüzde 85'i geçmesi gerekiyor.

YASAK KALDIRILDI

Ancak İnan'ın haberine göre, hayvanların yalnızca 51,82'si aşılandı ve bunu saklamak için sahte rapor hazırlandı. Bu sahte raporla da yasak kaldırılmış oldu.

Ağrı milletvekillerinin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, hayvan pazarlarının açılması için baskı yapıldığı iddia edilirken, veterinerlere ise aşıları yapılmamış hayvanlara yapılmış gibi sisteme girmeleri yönünde talimat gitti.

TALİMAT, İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELDİ

İl Müdürlüğü tarafından veteriner hekimlere; “herkes güncel aşı bilgisine biner adet aşı yapılmış gibi girsin, zaten bir hafta içinde yapacaksınız” şeklinde baskı yapıldığı iddia edildi.

Öte yandan, veteriner hekimlerin ise bu talebi kanunsuz bularak karşı çıktıkları belirtildi.

Yumaklı, yaptığı açıklama ile "Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerinde aşılama oranı yüzde 85'i geçti" demişti.

Ancak Ağrı'nın da bu iller arasında yer alması milletvekillerinin baskısı sonucu bakanlığın sahte evraklarla yanıltıldığını ortaya çıkardı.