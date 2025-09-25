Şap alarmı! Hayvan ticaretinin merkezine kilit vuruldu

Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Muttalip Koyunlar Mahallesi'nde ortaya çıkan şap hastalığı vakaları, yetkilileri acil eylem planını devreye sokmaya zorladı. Salgının kontrol altına alınması ve daha geniş bir alana yayılmasının engellenmesi hedefiyle, ilk ve en önemli adımlardan biri, hayvan hareketliliğinin en yoğun olduğu merkezi kapatmak oldu.

Bu doğrultuda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı resmi bir açıklama ile her çarşamba günü Muttalip-Sarıcakaya yolu üzerinde kurulan ve bölgenin en önemli ticaret merkezi olan Hayvan Pazarı'nın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, kararın halk sağlığını koruma ve hastalığın yayılma riskini ortadan kaldırma amacıyla alındığı vurgulandı.

Yetkililer, hastalığın tespit edildiği bölgede gerekli tüm idari ve fenni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu belirtti. Hayvan pazarının da oluşturulan "hastalık gözetim bölgesi" içerisinde yer alması nedeniyle, salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar kapalı tutulacağı ifade edildi.

YETİŞTİRİCİLERE "BİYOGÜVENLİK" UYARISI

Belediye tarafından yapılan açıklamada, sadece pazarın kapatılmasıyla yetinilmedi, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlara yönelik kritik uyarılarda bulunuldu. Yetiştiricilerden, özellikle işletmelerine dışarıdan gelen hayvanlara ve kişilere karşı son derece dikkatli olmaları ve ahırlarında biyogüvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmaları istendi.

Hayvan pazarının yeniden açılış tarihi, bölgedeki sağlık kontrolleri ve alınacak önlemlerin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Belediye ekipleri ve ilgili kurumlar, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.