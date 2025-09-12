Şap hastalığına karşı 15 milyon doz aşı sevkiyatı

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Şap Enstitüsü Müdürü Ertan Ağtürk, şap hastalığının yeni serotipi SAT-1'e karşı yürütülen aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ağtürk, bugüne kadar 13 milyon 500 bin doz aşının sahaya sevk edildiğini ve bu miktara ek olarak 1 milyon 300 bin doz daha dolum yapılacağını, böylece yaklaşık 15 milyon doz SAT-1 içeren aşının sahaya ulaştırılmış olacağını belirtti. Yıl sonuna kadar ise yaklaşık 10 milyon doz daha aşı üretilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Ağtürk, SAT-1 serotipinin ilk kez tespit edilmesinden bu yana hastalığa karşı mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Sahaya sevk edilen aşıların uygulanmasına devam edildiğini belirten Ağtürk, "Şimdiye kadar 13 milyon 500 doz aşının hemen hemen hepsi sahaya sevk edildi. Sahada arkadaşlarımız bunları uyguladılar, uygulamaya devam ediyorlar. Yine 1 milyon 300 bin dolumumuz olacak. Bununla birlikte yaklaşık 15 milyon doz SAT-1 içeren aşımızı sahaya sürmüş olacağız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 10 milyon doz civarında daha sahaya aşı üretiriz." dedi.

AŞI ÜRETİM SÜRECİ VE HASTALIKLA MÜCADELE

Ağtürk, şap hastalığıyla ilgili izlenen süreci de anlattı. Sahadan gelen duyumlar üzerine ilgili kurumlar ve il/ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla alınan numunelerin izole edildiğini, ardından mevcut aşının sahada seyreden virüsü koruyup korumadığının ve aynı tipte olup olmadığının incelendiğini ifade etti.

Aşı üretim sürecini detaylandıran Ağtürk, hücre laboratuvarında öncelikle tohum virüsü oluşturulduğunu, virüsün gelişimi için hücre üretimi yapıldığını belirtti. "Önce çalışma grubu virüsünü üretiyoruz, sonra bunu inaktif ediyoruz. 3 tonluk virüsü 200 litreye kadar düşürüyoruz. Onu stoklama tanklarımızla 4 derecede muhafaza ediyoruz. Aşı, yapılmak için hazır oluyor. Hazırlanan aşıları şişeleyip sahaya sürüyoruz." şeklinde konuştu. Ağtürk, mevcut aşıların koruma sağlaması durumunda aşılamaya devam edildiğini, koruma değerinin düşmesi halinde ise yeni tip virüse karşı aşı üretim çalışmalarına hız verilerek sahaya sürüldüğünü ve vatandaşlar için tedbir alındığını dile getirdi.

"VİRÜSÜN TEK TEDAVİSİ AŞI" VURGUSU

Ağtürk, çiftçilerin hayvanlarını hastalıktan korumak için aşılamanın önemine dikkat çekti. Sosyal medyada dolaşan "aşı yaptırmayın" veya "aşı yapılan hayvanlar hasta oluyor" gibi yanlış bilgilere karşı uyarıda bulunan Ağtürk, "Bu kirli duyumlardan dolayı da vatandaşlar aşıya karşı direnç göstermeye başladı. Bizim aşı yapmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Çünkü virüsle, viral bir enfeksiyonla mücadele ediyoruz. Bunun da tek koruma yöntemi aşı yapmaktır. Sosyal medyada çok acayip tedavi yöntemleri görüyoruz. Virüsün tek tedavisi aşı yapmak. Çiftçilerimize veteriner hekim arkadaşlarımızın dediklerine uymalarını ve geldiklerinde aşı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, çiftçilerin işletmelerine yeni bir hayvan aldığında en az 15 gün mevcut hayvanların içerisine sokmamasının ve hastalık çıktığında hasta olan hayvanlarla olmayanların anında ayrılmasının hastalıkla mücadelede kritik olduğunu vurguladı. Ağtürk, çiftçilerin bu konuda yetkililerden bilgi edinmelerinin önemini belirtti.

Sahaya sevk edilen aşıların yaklaşık yüzde 85-90'ının uygulandığını ve sahada aşıya yoğun talep olduğunu aktaran Ağtürk, üretilen aşıların talep doğrultusunda başka ülkelere de gönderildiğini dile getirdi. "2021'den bu yana Azerbaycan'a gönderiyoruz. Geçen yıl da Azerbaycan'a 10 milyon 815 bin doz aşı ihracatımız oldu. Talepler doğrultusunda Bakanlığımızın talimatıyla değerlendirmeye alıyoruz. Şu an öyle bir talep yok." şeklinde sözlerini tamamladı.