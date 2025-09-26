Sahte belgeye hapis cezası geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadelede 1 Ekim’den itibaren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bundan sonra “sahte belgeyi bilmeden kullandığını” öne süren şirketlere itibar edilmeyecek ve belgenin bilerek kullanıldığı varsayılarak işlem yapılacak.

3 İLA 8 YIL ARASI HAPİS CEZASI YOLDA

Yeni düzenleme kapsamında, sahte belge kullandığı belirlenen şirketler hakkında doğrudan vergi kaçakçılığı işlemleri başlatılacak.

Mehmet Şimşek: Vergi beyanında bulunmayanlar mercek altında

Bu kişiler hem üç kat vergi ziyaı cezası ile karşılaşacak hem de 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası alabilecek. Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından hazırlanan yeni sistem, 1 Ekim Çarşamba günü yürürlüğe girecek.

“BİLMEDİM” SAVUNMASI BİTTİ

Şimdiye kadar sahte fatura yakalansa bile şirketler, “belgeyi düzenleyen sorumludur” diyerek cezadan kurtulabiliyordu. Ancak yeni süreçte, sahte belgeyi bilmeden kullandığını iddia etme hakkı ortadan kalkacak. Böylece, önemli bir kesim hakkında doğrudan suç duyurusunda bulunulacak.

Sahte belge kullandığı tespit edilen mükelleflerden kamu alacaklarını güvence altına almak için teminat istenecek.

Cezalar, vergiler, harçlar... Ne yoksulluk ne enflasyon umurunda: Şimşek bir tek parayı görüyor!

Riskli görülen ve geçmişinde benzer bulgular olan firmalar için ise ihtiyati haciz gündeme gelecek. Ayrıca VDK’nın KURGAN Sistemi, mal ve hizmet işlemlerini analiz ederek riskli görülen şirketleri tespit edecek.

DENETİMLERDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Vergi Denetim Kurulu, sahte belge düzenleyenlere yönelik uzun süren inceleme süreçlerini yapay zekâ destekli sistemlerle hızlandıracak. Bu sayede, hem sahte belge zincirleri daha kısa sürede tespit edilecek hem de şirketlerin bu yolla elde ettiği haksız kazanç engellenecek.

PARA AKLAMA BOYUTU DA İZLENECEK

Vergi uzmanı gelecek zamları açıkladı duyan 'Başımıza taş yağsaydı daha iyiydi' dedi

Sahte belge düzenleyen ve organize hareket eden yapılar, yalnızca vergi kaçakçılığı açısından değil, kara para aklama suçu kapsamında da soruşturulacak.