Sahte belgeye hapis cezası geliyor!
Verginin toplanması için sıkı önlemler alan Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kapsamda sahte belge kullananlara cezayı kesecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadelede 1 Ekim’den itibaren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bundan sonra “sahte belgeyi bilmeden kullandığını” öne süren şirketlere itibar edilmeyecek ve belgenin bilerek kullanıldığı varsayılarak işlem yapılacak.

3 İLA 8 YIL ARASI HAPİS CEZASI YOLDA

Yeni düzenleme kapsamında, sahte belge kullandığı belirlenen şirketler hakkında doğrudan vergi kaçakçılığı işlemleri başlatılacak.

Bu kişiler hem üç kat vergi ziyaı cezası ile karşılaşacak hem de 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası alabilecek. Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından hazırlanan yeni sistem, 1 Ekim Çarşamba günü yürürlüğe girecek.

“BİLMEDİM” SAVUNMASI BİTTİ

Şimdiye kadar sahte fatura yakalansa bile şirketler, “belgeyi düzenleyen sorumludur” diyerek cezadan kurtulabiliyordu. Ancak yeni süreçte, sahte belgeyi bilmeden kullandığını iddia etme hakkı ortadan kalkacak. Böylece, önemli bir kesim hakkında doğrudan suç duyurusunda bulunulacak.

Sahte belge kullandığı tespit edilen mükelleflerden kamu alacaklarını güvence altına almak için teminat istenecek.

Riskli görülen ve geçmişinde benzer bulgular olan firmalar için ise ihtiyati haciz gündeme gelecek. Ayrıca VDK’nın KURGAN Sistemi, mal ve hizmet işlemlerini analiz ederek riskli görülen şirketleri tespit edecek.

DENETİMLERDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Vergi Denetim Kurulu, sahte belge düzenleyenlere yönelik uzun süren inceleme süreçlerini yapay zekâ destekli sistemlerle hızlandıracak. Bu sayede, hem sahte belge zincirleri daha kısa sürede tespit edilecek hem de şirketlerin bu yolla elde ettiği haksız kazanç engellenecek.

PARA AKLAMA BOYUTU DA İZLENECEK

Sahte belge düzenleyen ve organize hareket eden yapılar, yalnızca vergi kaçakçılığı açısından değil, kara para aklama suçu kapsamında da soruşturulacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

