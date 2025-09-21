Son dakika | Mehmet Şimşek: Vergi beyanında bulunmayanlar mercek altında

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), büyük ölçekli şirket ortağı olup gelir vergisi beyannamesi vermeyen, harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellefe yönelik gözetim programıyla 15 milyar liralık matrah farkı elde etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu:

Vergi denetimlerimizin odağına kayıt dışı yüksek gelir gruplarını aldık. Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında gelir vergisi beyannamesi vermeyen, gelir ve harcamaları ile vergi beyanları uyumsuz olan büyük ölçekli şirket ortaklarını inceliyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürecek.

Ayrıntılar geliyor...