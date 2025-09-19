Vergi yüzsüzleri açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 5 milyon TL’nin üzerindeki vergi borcu ya da cezası kesinleşmiş mükelleflerin isimlerini kamuya ilan edecek. Yeni düzenleme kapsamında açıklanacak bu liste, Aralık 2025’te iki aşamalı olarak yayımlanacak.

LİSTELER ARALIK AYINDA YAYINLANACAK

Borçlu mükelleflerin bilgileri iki farklı tarihte kamuoyuyla paylaşılacak.

İlk etapta, 1–15 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm vergi dairelerinin ilan panolarında duyuru yapılacak.

İkinci aşamada ise, 16–30 Aralık 2025 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmî internet sitesi üzerinden liste yayımlanacak.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMA ALINACAK?

Yayımlanacak listelerde, 31 Aralık 2024 itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihine kadar tahsil edilmeyen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşen vergi işlemleri yer bulacak.

HANGİ BORÇLAR AÇIKLAMAYA DAHİL EDİLMEYECEK?

Ancak bazı borç kalemleri açıklamaya dahil edilmeyecek. Bunlar arasında;

2004 ve öncesi dönemlere ait belediye borçları,

Daha önce yapılandırma kanunları çerçevesinde ödeme süreci devam eden borçlar,

6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle “mücbir sebep” kapsamına alınan mükelleflerin borçları bulunuyor.