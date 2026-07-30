Sahada şampiyon borsada mağlup

Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören ve kamuoyunda 'Dört Büyükler' olarak adlandırılan futbol kulüpleri, yılın ilk altı aylık bölümünde hem sportif hem de mali açıdan zorlu bir dönemden geçiyor.

Taraftarların stadyumlardaki 90 dakikalık coşkulu desteği, kulüplerin hisse değerlerine olumlu bir katkı sağlamıyor. Gelinen noktada, dev spor kulüplerinin hisseleri piyasalarda 1 liranın dahi altında, kuruşlu seviyelerde alıcı buluyor.

KULÜP HİSSELERİNDE BEKLENTİLER BOŞA ÇIKTI

Futbol kulüplerinin yapısal olarak çok yüksek borçluluk oranlarına sahip olması, hisse senetlerine yönelik yatırımcı ilgisini ciddi şekilde baltalıyor. NTV'nin derlediği habere göre, sportif başarı bağlamında uzun yıllardır şampiyonluk elde edemeyen kulüplerin durumu da dikkat çekiliyor. Bu kulüplerin büyük umutlarla gerçekleştirdiği flaş transfer hamlelerinin dahi hisse değerlerini yalnızca birkaç kuruş hareketlendirmekten öteye geçemediği ifade ediliyor.

DEV KULÜPLERİN BORSA İSTANBUL'DAKİ GÜNCEL DEĞERLERİ

Halka açık olarak piyasada işlem gören kulüpler arasında Fenerbahçe, en değerli şirket pozisyonuyla öne çıkıyor. Fenerbahçe hisseleri piyasada 3 lira seviyesinden işlem görürken, kulübün toplam piyasa değeri 18,6 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Galatasaray cephesinde ise hisse fiyatı 1 liranın altına inerek 0,99 lira düzeyinde seyrediyor ve kulübün piyasa değeri 13,2 milyar lira bandında bulunuyor.

Beşiktaş'ın hisseleri 1,81 lira üzerinden fiyatlanırken, piyasa değeri 7,9 milyar lira olarak kaydediliyor.

Son olarak, Trabzonspor hisseleri 0,93 lira seviyesinde işlem görüyor ve kulübün güncel piyasa değeri 6,9 milyar lira olarak belirleniyor.