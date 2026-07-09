Rekabet Kurumu onayladı: 88 yıllık gıda devinde yeni dönem

Borsa İstanbu’da SEGMN koduyla işlem gören Seğmen Kardeşler Gıda’da yönetim kontrölünü değiştiren hisse devri, Rekabet Kurumu’nun onayıyla resmiyet kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya görei çoğunluk hisselerinin 82, 5 milyon dolar bedelle devrine ilişkin işlem Rekabet Kurumu tarafından uygun bulundu. Onayın tamamlanmasının ardından şirketin yönetim kontrolü yeni ortaklara geçerken,diğer pay sahipleri için de 38,90 TL fiyat üzerinden zorunlu pay alım teklifi süreci başlatıldı.

Söz konusu hisse satışına ilişkin detaylar daha öncede Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklanmıştı. Mayıs ayında yapılan bildirime göre, şirket sermayesinin yüzde 34,85’i GMS Yatırım Holding, yüzde 25’i Altun Gıda ve yüzde 15’i Ümit Gümüş tarafından satın alınacaktı.

Rekabet Kurumu’nun onayıyla birlikte devir süreci tamamlanırken, şirketin ortaklık yapısı ve yönetim kontrolü de resmen yeni yatırımcılara geçmiş oldu.

İLK AŞAMA TAMAMLANDI

1938 yılına uzanan geçmişe sahip Seğmen Kardeşler Gıda’nın satış sürecinde Rekabet Kurumu’nun onayının ardından yeni bir aşamaya geçildi. Hisse devri iki aşamalı plan doğrultusunda hayata geçirilmeye başlandı. Sürecin 30 Haziran 2026 tarihinde tamamlanan ilk etabında, alıcı ortaklar çoğunluk oy hakkını elde ederek, şirketin yönetim kurulu üzerindeki kontrolü devraldı.



İkinci aşamada ise ortaklık yapısı nihai halini alacak. Bu kapsamda GMS Yatırım Holding, ilave olarak 1 milyon TL nominal A grubu ve 16 milyon 632 bin 610 TL nominal B grubu payı bünyesine katacak. Ümit Gümüş ise 26 milyon 850 bin TL nominal B grubu pay satın alarak ortaklık yapısındaki payını artıracak.

ZORUNLU PAY ALIMI İÇİN SPK'YA BAŞVURULDU

Hisse devrinin tamamlanmasının ardından alıcı ortaklar, diğer B grubu pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifini gerçekleştirebilmek amacıyla Sermayeler Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru da bulundu.

Altı aylık ağırlıklı ortalama fiyat hesaplamasında 2 Şubat 2026 ve 11 Mayıs 2026 tarihleri esas alındı. Buna göre 2 Şubat 2026 tarihi için hesaplanan fiyat 22,66 TL olurken, 11 Mayıs 2026 itibarıyla ağırlıklı ortalama fiyat 38,90 TL olarak belirlendi.

Pay devir sözleşmesi kapsamında 1 TL nominal değerli B grubu pay için 27,94 TL ödeme yapılırken, tarafların sözleşme dışında piyasadan ilave B grubu pay alımı gerçekleştirmediği bildirildi. Mevzuat hükümleri doğrultusunda zorunlu pay alım teklifi fiyatı 38,90 TL olarak uygulanacak. Sürecin tamamlanması için SPK onayı bekleniyor.