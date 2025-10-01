Rekabet Kurumu 10 ayda 10 milyar TL ceza kesti!

Rekabet Kurumu’nun firmalara uyguladığı cezalar hız kesmeden artıyor. Geçen yıl 7,7 milyar TL’ye ulaşan toplam cezalar, bu yılın ilk 10 ayında 10 milyar TL’ye yaklaştı.

Rekabet Kurumu’nun Başkanı Birol Küle'nin açıkladığına göre geçen yılın tamamında 520 dosya karara bağlanarak 156’sı hakkında ihlal kararı verildi. Bu firmalara toplamda 7.7 milyar lira ceza geldi. Normalde bu miktar rekordu. Ancak asıl rekor şimdi geldi.

Daha yılın 10 ayında kesilen cezalar geçen senenin toplamını geçti.

TEK DOSYADA REKOR CEZA

Küle'nin “Düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızı etkileyen sektörler odağımızda” açıklaması ise dikkat çekti. Rekabet Kurumu Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde 168 firmaya ceza uygulandı. Bu firmalara toplamda 6 milyar liraya yakın ceza kesen kurum geçen hafta beyaz et sektöründe 13 firmaya 3.7 milyar liralık cezayı uygun gördü. Bu tek dosyada bugüne kadar kesilmiş en büyük ceza oldu.

Böylece 2025'in 10 aylık dönemiinde açıklanan cezaların toplamı 10 milyar liraya yaklaştı.

İNCELENEN DOSYALAR DA MASADA

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in aktardığına göre Pirelli’ye veri silmeden dolayı ceza kesildi ancak henüz resmen açıklanmadı. Ülker'in aktarımına göre benzer yaptırımlar cironun binde 5’ine denk geliyor. Kurum'un gündeminde son sözlü savunmaların yapıldığı 10’dan fazla soruşturma ise devam ediyor.

Birçoğunun kararı da yakın dönemde açıklanacağı ifade ediliyor.

DEV ŞİRKETLERE CEZALAR YOLDA

Süt sektöründe 39 şirkete soruşturma açılırken, Temmuz’dan itibaren Adidas, Spotify, Edenred, Set, Multinet, Pluxee, Akçansa, Kavçim gibi şirketler de incelemeye alındı. Unilever, Mastercard ve Visa gibi devler için de süreç başlatıldı.

Ayrıca endüstriyel enzim alanında faaliyet gösteren CHR Hansen, Novo Holding, Synergia Life gibi firmalardan sözlü savunmalar alındı. Ancak tüm şirketlere ceza kesileceği anlamına gelmiyor; süreç hâlâ soruşturma aşamasında.

Görünen o ki, 2025 yılı rekabet cezalarının konuşulacağı bir yıl olacak.