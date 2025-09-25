Son Dakika | Spotify'a soruşturma başlatıldı

Son Dakika | Spotify'a soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:
Son dakika.... Rekabet Kurulu ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarını incelemek üzere Spotify'a soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik platformu Spotify’a yönelik iddiaları mercek altına aldı. Kurul, şirketin algoritmalarında ayrımcılık yaptığı ve abonelik ücretlerinde yıkıcı fiyatlandırma uyguladığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

İKİ ANA BAŞLIK

Soruşturma, iki ana başlık üzerinde yoğunlaşıyor: İlki, Spotify’ın çalma listelerine müzik ekleme, eser sıralama, öneri ve görünürlük algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrımcılık yapıp yapmadığı. İkincisi ise Türkiye’de uyguladığı abonelik fiyatlarının, rakiplerin ya da telif gelirine dayalı hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak düzeyde olup olmadığı.

'Rüşvet' ve 'bot' iddiaları sonrası Spotify’dan Türkiye hamlesi'Rüşvet' ve 'bot' iddiaları sonrası Spotify’dan Türkiye hamlesi

Kurul, 28 Ağustos 2025 tarihli toplantısında alınan kararı kamuoyuyla paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Rekabet Kurulu 28.08.2025 tarihli toplantısında, önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla, SPOTIFY hakkında;

SPOTIFY’ın platformdaki müzik eseri üzerindeki hak sahipleri arasında, müzik eserlerini platformun çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük, öneri algoritmalarında öne çıkarma gibi unsurlar yönünden ayrımcılık yapıp yapmadığı ve
Türkiye'de belirlediği abonelik fiyatlarına ilişkin olarak yıkıcı fiyatlama yoluyla rakiplerinin ve/veya platformun elde ettiği abonelik gelirlerinden telif ücreti elde eden müzik eseri üzerindeki hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı
hususlarına yönelik olarak, aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-32/758-M sayılı ile karar vermiştir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Türkiye
Meclis açılırken: Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 31'e ulaştı
Meclis açılırken: Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 31'e ulaştı
Bakan Tekin öğretmenlere okuduğunu anlayıp anlamadığını soruyormuş: Şimdi ben bu genelgeyi neden gönderdim?
Bakan Tekin öğretmenlere okuduğunu anlayıp anlamadığını soruyormuş: Şimdi ben bu genelgeyi neden gönderdim?
Kötü koku şikayetine gittiler: 8 kamyon çöp çıkardılar!
Kötü koku şikayetine gittiler: 8 kamyon çöp çıkardılar!