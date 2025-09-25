Son Dakika | Spotify'a soruşturma başlatıldı
Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik platformu Spotify’a yönelik iddiaları mercek altına aldı. Kurul, şirketin algoritmalarında ayrımcılık yaptığı ve abonelik ücretlerinde yıkıcı fiyatlandırma uyguladığı şüphesiyle soruşturma başlattı.
İKİ ANA BAŞLIK
Soruşturma, iki ana başlık üzerinde yoğunlaşıyor: İlki, Spotify’ın çalma listelerine müzik ekleme, eser sıralama, öneri ve görünürlük algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrımcılık yapıp yapmadığı. İkincisi ise Türkiye’de uyguladığı abonelik fiyatlarının, rakiplerin ya da telif gelirine dayalı hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak düzeyde olup olmadığı.
Kurul, 28 Ağustos 2025 tarihli toplantısında alınan kararı kamuoyuyla paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Rekabet Kurulu 28.08.2025 tarihli toplantısında, önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla, SPOTIFY hakkında;
SPOTIFY’ın platformdaki müzik eseri üzerindeki hak sahipleri arasında, müzik eserlerini platformun çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük, öneri algoritmalarında öne çıkarma gibi unsurlar yönünden ayrımcılık yapıp yapmadığı ve
Türkiye'de belirlediği abonelik fiyatlarına ilişkin olarak yıkıcı fiyatlama yoluyla rakiplerinin ve/veya platformun elde ettiği abonelik gelirlerinden telif ücreti elde eden müzik eseri üzerindeki hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı
hususlarına yönelik olarak, aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-32/758-M sayılı ile karar vermiştir.”