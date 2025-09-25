Son Dakika | Spotify'a soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik platformu Spotify’a yönelik iddiaları mercek altına aldı. Kurul, şirketin algoritmalarında ayrımcılık yaptığı ve abonelik ücretlerinde yıkıcı fiyatlandırma uyguladığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

İKİ ANA BAŞLIK

Soruşturma, iki ana başlık üzerinde yoğunlaşıyor: İlki, Spotify’ın çalma listelerine müzik ekleme, eser sıralama, öneri ve görünürlük algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrımcılık yapıp yapmadığı. İkincisi ise Türkiye’de uyguladığı abonelik fiyatlarının, rakiplerin ya da telif gelirine dayalı hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak düzeyde olup olmadığı.

Kurul, 28 Ağustos 2025 tarihli toplantısında alınan kararı kamuoyuyla paylaşarak şu ifadeleri kullandı: