Beyaz et devi Banvit'e ceza!

Rekabet Kurulu, gıda sektörünün önemli markalarından Banvit’e 947 milyon 305 bin TL tutarında idari para cezası verdi.

ŞİRKETTEN KAP’A AÇIKLAMA

Banvit tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, Rekabet Kurulu’nun yürüttüğü soruşturma sonucunda ceza kararının şirkete bildirildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Rekabet Kurulu’nun, şirketimizin de aralarında bulunduğu teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğine yönelik soruşturması neticesinde, Banvit’e 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

GEREKÇELİ KARAR BEKLENİYOR

Şirket, cezanın gerekçesine ilişkin detayların henüz kendilerine ulaşmadığını aktardı. Kararın tebliği sonrası, yasal süre içinde %25 erken ödeme indiriminden yararlanılarak cezanın ödenmesinin değerlendirileceği bildirildi.

Banvit, süreçle ilgili gelişmelerin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde zamanında kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

