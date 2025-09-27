Rekabet Kurulu cezayı kesti: Ünlü beyaz et firmaları milyarlar ödeyecek

Rekabet Kurulu cezayı kesti: Ünlü beyaz et firmaları milyarlar ödeyecek
Yayınlanma:
Rekabet Kurulu, ileri tarihli fiyat listesini kullanan beyaz et sektörünü affetmedi. Dev firmaların da aralarında olduğu sektöre milyarlarca liralık cezalar kesildi.

Rekabet Kurulu, piliç eti sektöründe uzun süredir devam eden uygulamaları mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, rekabeti olumsuz etkileyen ileri tarihli fiyat listesi yönteminin birçok firma tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Beyaz et devleri Rekabet Kurumu'nun radarında!Beyaz et devleri Rekabet Kurumu'nun radarında!

Kurul, söz konusu firmalara toplam 3,7 milyar TL tutarında idari para cezası kesti.

FİYAT LİSTELERİNDE YENİ DÖNEM

2023/04/07/tavuk.jpg

Alınan karara göre üretici ve tedarikçi konumundaki şirketler, fiyat listelerini alıcılarına duyurdukları anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Böylece, önceden paylaşılan fiyatların yarattığı rekabete hassas bilgi paylaşımı engellenmiş olacak.

3,7 MİLYAR LİRALIK REKOR CEZA

Tedbir kararlarının yanında, Kanun’a aykırı davranışları tespit edilen şirketlere yüksek para cezaları da uygulandı. Uzlaşma yolunu tercih eden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç’e yaklaşık 1 milyar TL ceza verildi.

Çok ünlü markalar da var! Rekabet Kurumu onlarca süt firmasına soruşturma açtı!Çok ünlü markalar da var! Rekabet Kurumu onlarca süt firmasına soruşturma açtı!

Diğer şirketler arasında yer alan Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk ise toplamda yaklaşık 2 milyar 700 milyon TL ceza ödemekle yükümlü oldu.

SEKTÖRDE KÖKLÜ DEĞİŞİM BAŞLIYOR

2023/04/10/tavuk.jpg

Verilen 3 milyar 700 milyon TL’lik ceza piliç eti sektöründe bugüne kadar verilmiş rekor cezalardan biri. Hem bu ceza hem alınan yeni tedbirler süregelen fiyatlandırma alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Ekonomi
Çeyrek altın yüzleri güldürdü! İşte haftanın en iyi yatırım araçları...
Çeyrek altın yüzleri güldürdü! İşte haftanın en iyi yatırım araçları...
ABD'li dev banka Türkiye için kötü haberi verdi
ABD'li dev banka Türkiye için kötü haberi verdi