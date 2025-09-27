Rekabet Kurulu cezayı kesti: Ünlü beyaz et firmaları milyarlar ödeyecek

Rekabet Kurulu, piliç eti sektöründe uzun süredir devam eden uygulamaları mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, rekabeti olumsuz etkileyen ileri tarihli fiyat listesi yönteminin birçok firma tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Beyaz et devleri Rekabet Kurumu'nun radarında!

Kurul, söz konusu firmalara toplam 3,7 milyar TL tutarında idari para cezası kesti.

FİYAT LİSTELERİNDE YENİ DÖNEM

Alınan karara göre üretici ve tedarikçi konumundaki şirketler, fiyat listelerini alıcılarına duyurdukları anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Böylece, önceden paylaşılan fiyatların yarattığı rekabete hassas bilgi paylaşımı engellenmiş olacak.

3,7 MİLYAR LİRALIK REKOR CEZA

Tedbir kararlarının yanında, Kanun’a aykırı davranışları tespit edilen şirketlere yüksek para cezaları da uygulandı. Uzlaşma yolunu tercih eden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç’e yaklaşık 1 milyar TL ceza verildi.

Çok ünlü markalar da var! Rekabet Kurumu onlarca süt firmasına soruşturma açtı!

Diğer şirketler arasında yer alan Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk ise toplamda yaklaşık 2 milyar 700 milyon TL ceza ödemekle yükümlü oldu.

SEKTÖRDE KÖKLÜ DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Verilen 3 milyar 700 milyon TL’lik ceza piliç eti sektöründe bugüne kadar verilmiş rekor cezalardan biri. Hem bu ceza hem alınan yeni tedbirler süregelen fiyatlandırma alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlıyor.