Çok ünlü markalar da var! Rekabet Kurumu onlarca süt firmasına soruşturma açtı!

Rekabet Kurumu, uzun süredir tartışmalara konu olan “süt karşılığı yem” sistemine karşı harekete geçti. Çiğ süt üreticilerinin firmalarca zorlandığı iddiasıyla hareket eden Kurum aralarında Sütaş, Pınar, Danone, Sek, Yörsan, Teksüt, Tarım Kredi, Muratbey gibi ünlü markaların da yer aldığı 39 firmayı mercek altına aldı.

YEM ALMA ŞARTIYLA DAYATMA YAPILDI

Yapılan araştırmalarda, bazı sanayicilerin üreticiden çiğ süt alırken şart koşarak yalnızca kendi sattıkları yemleri alma zorunluluğu getirdiği belirlendi. Ayrıca üreticilerin ödemelerinin geciktirildiği, yem-süt paritesine uyulmadığı ve bu durumun çiftçilerin aleyhine sonuç doğurduğu tespit edildi.

Süt, üreticiden düşük bedelle satın alınırken; yem, piyasa değerinin üstünde fiyatlarla üreticiye satıldı. İncelemeler, gönüllülük esasına dayanması gereken “süt karşılığı yem” uygulamasının zorlama yoluyla yapıldığını da ortaya koydu.

ÜRETİCİLER ZORLANAMAYACAK

Rekabet Kurulu aldığı kararla sanayicilerin uyması gereken kuralları net şekilde açıkladı:

Üreticiler yem almaya mecbur bırakılmayacak.

Yem almayı kabul eden üreticiye marka veya miktar konusunda dayatma yapılamayacak.

Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi hükümlerinde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine riayet edilecek.

Kurul, aksi uygulamalar halinde firmalara Kanun’un 17. maddesi uyarınca idari para cezası verileceğini duyurdu. Ayrıca, üreticilerin haklarını içeren bilgilendirme metninin tüm süt üreticilerine iletilmesi de firmalar için zorunlu hale getirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILAN FİRMALAR

Soruşturma kapsamında yer alan şirketler şunlar:

Ak Gıda, Akpınar, Altınköy, Balıkesir Onur Süt, Balkan Süt, Biçenler Süt, Cebeci Süt, Danone, Gönenli, Güneşoğlu Süt, Güney Süt, Güneydoğu Süt, Gürsüt, İtimat Süt, Karagöl Süt, Kelebek Süt, Konsüt, Meysüt, Milk Academy, Muratbey, Mustafa Özlek Süt, Öz Göçerler Süt, Özışık Süt, Öztadım Süt, Özüçler Süt, Panagro Tarım/Konya Şeker, Pınar Süt, Rella Gıda, Rodos Süt, Sek Süt, Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi, Teksüt, Torunoğlu Süt, Uğuray Süt, Yelken Gıda, Yörsan, Yörük Süt, Yörükoğlu Süt.