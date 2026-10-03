Prim günü eksik çıkanlar dikkat! Yargıtay son noktayı koydu: Geriye dönük SGK hizmeti kararı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında pandemi döneminde fiilen çalışmasına rağmen SGK kayıtlarında eksik prim günü bildirilen bir akademisyenin açtığı davayı ve Yargıtay'ın verdiği kararı ele aldı.

Karakaş'ın aktardığı dosyada, bir vakıf üniversitesinde doktor öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyen, 2020-2021 yılları arasında çevrim içi ders vermeye devam ettiğini ancak SGK kayıtlarında prim günlerinin eksik gösterildiğini belirterek yargıya başvurdu.

Akademisyen, 1 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2021 arasındaki dönemde tam zamanlı ve kesintisiz çalıştığının tespit edilmesini istedi.

SGK KAYITLARINDA 189 GÜNLÜK EKSİK BİLDİRİM

Dava dosyasında ders kayıtları, çevrim içi eğitim sistemine ilişkin veriler, tanık anlatımları ve bilirkişi raporları incelendi.

İş Mahkemesi, yapılan incelemeler sonucunda akademisyenin söz konusu dönemde fiilen ve tam zamanlı çalıştığı kanaatine vardı. Mahkeme, SGK'ya eksik bildirilen 189 günün hizmet süresine eklenmesine karar verdi.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazıya göre karara hem üniversite hem de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından itiraz edildi.

Bölge Adliye Mahkemesi ise akademisyenin fiilen çalıştığının sabit olduğu değerlendirmesiyle kararı esas yönünden korudu ve 189 günlük hizmet süresinin tesciline hükmetti.

YARGITAY'DAN 189 GÜNLÜK HİZMET İÇİN SON KARAR

Dosyanın temyiz edilmesinin ardından inceleme Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'ne taşındı.

Yargıtay, tarafların iddia ve savunmalarının incelendiğini, delillerin usulüne uygun değerlendirildiğini ve temyiz itirazlarının kararı bozmayı gerektirecek nitelikte olmadığını belirledi.

Daire, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı.